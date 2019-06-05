Apple отказывается от iOS на iPad: что будет дальше

Компания Apple опубликовала список моделей iPad, которые смогут обновиться до iPadOS

iPadOS привносит множество важных улучшений в интерфейс планшета Фото: The Verge

На презентации WWDC 2019 Apple подтвердила, что iPad не получит обновление iOS 13, о котором было объявлено во время "шоу". Вместо новой прошивки линейка планшетов компании получит собственную операционную систему под названием iPadOS.

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Apple iPadOS привносит множество важных улучшений в интерфейс планшета. Некоторые из них лучше используют экранную область, в то время как другие вводят новые элементы управления жестами и даже поддержку мыши для лучшего взаимодействия с планшетом. Грубо говоря, новая ОС будет неким гибридом, взяв все лучшее от мобильной iOS и десктопной macOS, а также переняв ряд идей от Android.

Обновиться до iPadOS смогут обладатели следующих моделей iPad:

iPad Pro 12.9 (2018)

iPad Pro 12.9 (2017)

iPad Pro 12.9 (2015)

iPad Pro 11 (2018)

iPad Pro 10.5 (2017)

iPad Pro 9.7 (2016)

iPad Air (2019)

iPad Air 2

iPad (2018)

iPad (2017)

iPad Mini (2019)

iPad Mini 4

Что нового в iPadOS?

Первое отличие, которое заметно у iPadOS – наличие виджетов на главном экране, прямо, как у Android. Также была уменьшена сетка значков приложений, что позволяет разместить больше приложений на экране и уменьшает количество мертвого пространства на дисплее.

Новая версия ОС для iPad получит поддержку виджетов и более узкой сеткой для приложений Фото: The Verge

У iPadOS появился новый способ многозадачности, который больше напоминает десктопный. Помимо открытия двух приложений одновременно на одном экране, iPadOS использует интерфейс перетаскивания, что упрощает переключение между приложениями и окнами.

Apple также внедрила функцию Mac Expose для iPadOS, позволяя получить обзор всех открытых приложений, что позволяет легко переключаться между ними и закрывать все, что работает в фоновом режиме.

Apple iPad получит поддержку флешек Фото: Techadvisor

Новая прошивка теперь поддерживает множество новой периферии и подключаемых устройств. Появилась поддержка USB-накопителей и SD-карт. Более того, iPadOS позволяет подключать даже Bluetooth-мышь – последнее связано с тем, что у планшетов будет полноценная десктопная версия браузера Safari, где мышь просто необходима.

Браузер Safari будет одинаковым для iPad и Macbook Фото: The Verge

Стоит также отметить, что перенос десктопной версии Safari добавит ряд полезных плюшек, вроде менеджера загрузок и стартовой страницы, где закреплены ссылки на часто посещаемые сайта.

Напоследок у iPadOS оказался приятный бонус для любителей видеоигр. После обновления к iPad можно будет подключать геймпады от PlayStation 4 и Xbox One, а не только те, у которых есть MFI сертификация. Таким образом можно будет не только комфортно играть в шутеры и прочие аркады, но и даже запускать игры от PS4 по средствам Remote Play.

Дата выхода iPadOS

Apple озвучила расплывчатую дату выпуска iPadOS на "осень 2019", а это значит, что скорее всего обновление для iPad появится в сентябре. В предыдущие годы сентябрь был месяцем, когда Apple выпускали свое новое программное обеспечение для широкой публики, чтобы совпасть с выпуском новых iPhone. Ожидается, что в этом году "традиция" продолжится как раз после анонса iPhone 11.

Бета-версия для разработчиков уже вышла, и вы можете скачать ее на странице разработчиков Apple здесь. Публичная бета-версия выйдет в июле.

Напомним, что ранее Apple выпустила новые модели MacBook, которые стали быстрее и лучше. Также выяснилось, что Apple 20 лет скрывала опасную ошибку в macOS.

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