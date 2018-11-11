Apple отреагировала на серьезные проблемы iPhone X

Владельцам iPhone X с проблемными экранами Apple сделает бесплатный ремонт

Apple сделает бесплатный ремонт. Фото: telefonguru.hu

Пользователи iPhone X столкнулись с массовой проблемой сенсорного экрана, который без видимых причин перестает реагировать на касание, а в ряде случаев реагирует без прикосновений. Apple проблему признала и сделала официальное заявление по этому поводу.

Бесплатно отремонтируют только iPhone X без физических повреждений Фото: spiegel.de

Всем владельцам iPhone X с проблемными экранами Apple сделает бесплатный ремонт. Но это будет касаться исключительно физически неповрежденных дисплеев, поэтому если на дисплее будут трещины или сколы, то бесплатную замену экрана проводить не будут. Для участия в программе с момента приобретения iPhone X должно пройти не более трех лет, т.е. действовать она будет еще 2 года.

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Другая проблема касается твердотельного накопителя MacBook Pro с 13-дюймовым экраном без тач-бара, произведенных с июня 2017 года по июнь 2018. Владельцы устройств со 128 ГБ или 256 ГБ SSD столкнулись с проблемой, которая может привести к сбоям при сохранении и даже полной потере данных.

MacBook Pro с 13, модельный ряд 2017-2018 Фото: HowTablet

Решением проблемы является бесплатная процедура обновления микрокода контроллера SSD дисков, которая приведет к неизбежному форматированию данных, так что перед обращением в сервис данные необходимо сохранить на внешнем ресурсе – за их утрату Apple ответственности не несет.

Так как в Украине техника Apple представлена неофициально, а лишь через посредников, то с вышеописанные проблемы украинцам придется решать в частных сервис-центрах за деньги.

Напомним, что ранее эксперты определили лучшие смартфоны 2018 года с мощными батареями, среди лидеров оказался iPhone X. Также мы рассказывали, как узнать забытый пароль от Wi-Fi.