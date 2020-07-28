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Apple отстает: iPhone 13 догонит Huawei и Samsung не раньше 2022 года

Сегодня, 14:25

Apple попробует догнать Huawei и Samsung в 2022 году, внедрив фотокамеру с перископом в iPhone 13

Apple планирует внедрить фотокамеру с перископом в линейку новых iPhone 13 (iPhone 12S) в 2022 году. Об этом заявил аналитик из TF Securities Минг-Чи Куо, сообщает 9to5Mac и AppleInsider. Чтобы оснастить таким устройством свои смартфоны, Apple обратилась к южнокорейской компании Semco – она предоставит механизм для выдвижения фотокамеры, а также оптику.

Камеры в перископе — это еще один способ обеспечить большие фокусные расстояния в таких устройствах, как смартфоны, где физическая глубина очень важна. Они используют призмы и зеркала по всей длине устройства, чтобы отражать и фокусировать свет на датчике, а не размещать датчик непосредственно за объективом, как в традиционных камерах. В последние годы эта технология в основном была разработана китайскими компаниями, такими как Oppo и Huawei, которые выпустили телефоны с 5-кратным оптическим зумом, а в этом году к устройствам присоединилась Samsung с моделью Galaxy S20 Ultra.

Смотрите также в сюжете о секретах успешных фотосессий:

В 2016 году Apple iPhone 7 Plus был первым телефоном компании, в котором был добавлен дополнительный 2-кратный телеобъектив, его компания также использовала для информирования о глубине для портретных фотографий. С тех пор Apple не превысила 2-кратного увеличения, несмотря на то что конкуренты на Android ежегодно развивают эту идею. Некоторые производители добавили несколько телеобъективов без перископа – например, Xiaomi Mi 10 Pro имеет обычные камеры с фокусным расстоянием 2х и 3,7х.

Apple планирует внедрить фотокамеру с перископом
Apple планирует внедрить фотокамеру с перископом
Фото: Unsplash

Напомним, что сейчас Huawei P40 Pro Plus имеет самый высокий оптический охват из всех существующих смартфонов благодаря 10-кратному перископу. Похоже, что Apple пытается догнать и даже перегнать конкурентов в оптическом зуме, превысив значение в 5x.

Напомним, ранее был представлен самый быстрый Android-смартфон в мире – Asus ROG Phone 3. Тем не менее аналитики удивлены тем, что владельцы Android массово бегут к Apple на iPhone SE.

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Источники: AppleInsider , 9to5Mac
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