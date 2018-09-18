Apple подарила владельцам MacBook самый безопасный браузер

Обновление Safari не несет визуальных изменений, но повышает безопасность

Safari 12 уже доступен для обновления. Фото: apple.com

Apple объявила о выпуске браузера Safari 12 для версий операционных систем macOS Sierra 10.12 и High Sierra 10.13. Правда большую часть улучшений пользователи увидят лишь после обновления до новой версии macOS Mojave 10.14, релиз которой намечен на 24 сентября.

Получить Safari 12 можно через App Store через функцию обновления во вкладке Updates.

Как получить обновление Safari 12 Фото: apple.com

Как получить обновление Safari 12 Фото: Apple

Обновление на macOS Sierra 10.12 и High Sierra 10.13 не несет визуальных изменений и больше направлено на повышение безопасности и конфиденциальности, а также исправляет несколько уязвимостей.

Safari 12 Фото: segodnya.ua

Список улучшений в Safari 12:

Добавлена возможность отображения значков веб-сайтов на вкладках.

Надежные, уникальные пароли автоматически создаются и заполняются при создании учетных записей и смене паролей.

В настройках Safari наглядно отмечаются пароли, которые используются на нескольких веб-сайтах.

Всплывающие окна можно блокировать и разрешать для отдельных веб-сайтов.

Добавлена защита от несанкционированного отслеживания действий пользователей в интернете с использованием встроенного контента на веб-сайтах и кнопок в социальных сетях.

Созданы препятствия для таргетинга рекламы за счет блокирования некоторых механизмов уникальной идентификации.

Автоматически отключаются расширения Safari, понижающие эффективность работы в интернете.

Повышена безопасность: теперь поддерживаются только проверенные Apple устаревшие расширения Safari, а также прекращена поддержка большинства плагинов NPAPI.

Напомним, что ранее Mozilla добавила в Firefox грандиозную идею от Apple. А также мы давали советы по ускорению YouTube, если тормозит плеер.