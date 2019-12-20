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Apple подвинься: смартфоны на Android получили огромное преимущество

Однокристальная система Snapdragon 865 опережает процессор Apple A13, используемый в линейке iPhone 11

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:12
У Qualcomm получилась очень производительная мобильная платформа
У Qualcomm получилась очень производительная мобильная платформа
Фото: ixbt.com

В начале 2020 года на рынке появятся первые смартфоны на Android с самым мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865. Этот чип будет использоваться во всех самых топовых мобильных аппаратах весь следующий год. Свежие тесты показали, что новый процессор получился настолько мощным, что не оставляет шансов Apple iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max. Теперь Android-смартфоны получили огромное преимущество перед главным конкурентом.

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Бенчмарк AnTuTu показал, что новинка от Qualcomm набирает около 540 000 баллов. Это примерно на 10% больше, чем результат Apple A13. А в тесте SpeedTest обе платформы выступили на равных, разве что процессор оказался быстрее у Snapdragon 865, а графический ускоритель — у Apple A13.

Qualcomm Snapdragon 865 против Apple A13
Qualcomm Snapdragon 865 против Apple A13
Фото: ixbt.com

В Geekbench 5 решение Apple показывает существенно большую производительность в однопоточном режиме, но в многопоточном платформы идентичны.

Также стоит отметить, что результаты тестирования используют эталонное устройство Qualcomm, так что реальные показатели могут несколько отличаться в любую сторону. Но в целом можно констатировать, что в 2020 году у Qualcomm получилась действительно очень производительная мобильная платформа.

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Напомним, что ранее Samsung готовила конкурента складному смартфону Motorola Razr. В то же время мощный процессор для дешевых смартфонов обогнал iPhone 11.

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Источник: ixbt.com
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