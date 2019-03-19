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Apple показала новые и мощные iPad Air и iPad Mini

Новые планшеты Apple iPad получили мощный процессор A12 Bionic

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:15
Новые iPad были представлены без презентации
Новые iPad были представлены без презентации
Фото: Pixabay

Ночью главный сайт Apple стал на непродолжительное время недоступен, но после его запуска на странице появилась новая продукция: обновленные планшеты iPad Air и iPad mini на самом производительном мобильном процессоре A12 Bionic. На этот раз компания не стала проводить презентацию и просто тихо обновила свои планшетные компьютеры.

iPad mini

Главным событием является, конечно, улучшенный планшет iPad Mini с 7,9-дюймовым экраном, который не обновлялся последние 3,5 года. Новинка получила поддержку Apple Pencil и SoC A12 Bionic, который сделал его быстрым и производительным по сравнению с устаревшей моделью.

Новые планшеты Apple
Новые планшеты Apple
Фото: Apple

Apple также интегрировала новый экран в iPad mini: он стал на 25% ярче, по сравнению с моделью 2015 года, и способен воспроизводить большее количество оттенков цветов, а также поддерживает технологию Apple True Tone, автоматически подстраивая цветовую температуру изображения в зависимости от окружающего освещения.

iPad mini 2019
iPad mini 2019
Фото: Apple

1,2-мегапиксельный фронтальный фотосенсор заменен на 7-мегапиксельный. Объем встроенного хранилища теперь увеличен до 64 ГБ. При этом цена планшета осталась на прежнем уровне и составляет $399. Модификация с опциональным модулем связи LTE стоит $529. Версия с хранилищем ёмкостью 256 ГБ оценивается в $549 ($679 за версию с поддержкой LTE).

iPad Air

Улучшенный iPad Air получил увеличенный до 10,5 дюймов дисплей, вместо 9,7-дюймового в предыдущей модели. Новинка получила поддержку цифрового пера Apple Pencil (первого поколения) и новый процессор Apple A12 Bionic.

iPad Air 2019
iPad Air 2019
Фото: Apple

Таким образом обновленный планшет является самым мощным в линейке iPad, но не дотягивает до уровня более дорогих моделей Pro с процессором A12X. Отличиями от линейки Pro также являются использование системы биометрической идентификации Touch ID и порта подключения Lightning, в то время как в более продвинутых устройствах уже доступны Face ID и USB-C.

iPad Air 2019
iPad Air 2019
Фото: Apple

Самая доступная версия Apple iPad Air с 10,5-дюймовым дисплеем и 64 ГБ памяти на борту обойдется покупателям в 499 долларов. За дополнительные 150 долларов можно увеличить емкость хранилища до 256 ГБ. За модуль мобильной связи предстоит заплатить 130 долларов. Для удобства Apple предлагает докупить клавиатуру Smart Keyboard за 159 долларов.

iPad Air 2019
iPad Air 2019
Фото: Apple

Все новинки пока доступны по предзаказу а поступят в продажу на следующей неделе.

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Напомним, также, что 25 марта Apple готовит грандиозную презентацию. Учитывая, что планшеты появились раньше, то компания не станет их демонстрировать, сосредоточившись на стриминговых сервисах. Также в начале 2019 года Apple перенесла сервисы Apple TV на телевизоры Samsung.

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Источник: ITC
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