Apple показала прототип самого первого iPhone – он гигантский

Первый iPhone 2G был огромного размера и не похож на смартфон в привычном понимании

Первый прототип iPhone 2G был не похожим на смартфон Фото: The Verge

Ресурс The Verge показал фотографии первого прототипа iPhone, который использовался инженерами для тестирования возможностей первого мобильного устройства Apple в 2006 году – за год до официального презентации Айфона. Внешне прототип первого iPhone выглядит просто гигантским и почти не похож на привычный карманный гаджет.

Прототип первого iPhone в 2006 году выглядел имеенно так Фото: The Verge

На фото видно нечто похожее на материнскую плату компьютера со специальным отсеком, в котором крепится небольшой 3,5-дюймовый дисплей. На основе этого прототипа позже была разработана компактная плата, уместившаяся в корпусе iPhone 2G 2007 года.

В плату были интегрированы все модули, которые использовал первый Айфон: фотокамера для тестирования возможностей фото- и видеосъемки, место под аккумулятор, мобильный ARM процессор собственного производства и даже беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth. Кроме того, к плате можно было подключать проводной интернет и различную периферию для отладки.

Экран iPhone был вмонтирован в гигантскую плату Фото: The Verge

Если присмотреться, то можно даже заметить распаянный порт RJ11, который позволял подключить к прототип к проводной телефонной линии для тестирования звонков и голосовой связи. На плате также размещены коннекторы для низкоуровневой отладки оборудования. Инженеры замеряли на них уровень напряжения и пульсаций, тестируя влияние различного ПО на работу устройства.

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Подобных прототипов было несколько. Одни экземпляры обладали встроенным дисплеем для тестирования интерфейса, но были модели требовавшие подключения к внешнему экрану через RCA-коннекторы.

Схема прототипа и его распаянных элементов Фото: The Verge

Стоит также заметить, что текстолит платы для прототипирования окрашен в красный цвет, в то время как платы от коммерческих продуктов Apple обычно других цветов – зеленые или синие.

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