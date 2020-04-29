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Apple поставит в новые MacBook слабые процессоры от планшетов

MacBook Air в 2021 году выйдет с процессором A14X Bionic, который используется в iPad Pro следующего поколения

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:15

Apple в ближайшее время сделает анонс касательно новых моделей ноутбуков MacBook, которые будут работать на новых процессорах, что ранее не применялись в лэптопах компании, сообщает издание Fudzilla. Речь идет о 12-ядерных чипах на базе архитектуры ARM, которые применяются в планшетах iPad. Таким образом, производительность их будет хоть и достаточной для работы с повседневными задачами, но они будут уступать по мощности традиционным X86-64 процессорам от Intel.

ARM процессоры будут использованы в тонких моделях MacBook Air, где нужно использовать пассивное охлаждение и минимум пространства. Система на чипе (SoC) получит название A14X Bionic – она же будет использоваться в iPad Pro следующего поколения. Причем A14 Bionic будет использоваться в iPhone 12.

Apple запланировала выпуск первого MacBook с ARM-процессором на 2021 год
Apple запланировала выпуск первого MacBook с ARM-процессором на 2021 год
Фото: Pexels

Идея использовать ARM чипы не нова. Мощности мобильных процессоров уже вплотную подобрались к тому, что могут посоперничать с игровыми приставками. Сама Apple сменила тактику относительно планшетов и позиционирует iPad Pro как замену компьютеру, даже добавилась поддержка клавиатуры и мышки. Причем планшеты серии Pro в тестах оказываются даже мощнее, чем большинство ноутбуков на базе Windows.

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Таким образом отказ от процессоров Intel в пользу чипов с ядрами ARM будет максимально незаметным для потребителя. В то же время очевидны преимущества — новые чипы более энергоэффективны и, скорее всего, не потребуют активного охлаждения, а значит устройства на их базе будут абсолютно бесшумными.

Из более ранних утечек мы знаем, что ARM-процессор Apple носит кодовое имя Kalamata. Он будет собираться на фабрике TSMC по 5-нанометровому техпроцессу, а внутри у него будет 8 высокопроизводительных ядер Firestorm и четыре более медленных ядра Icestorm для фоновых задач. В него будет интегрирован видеочип собственной разработки Apple.

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По словам инсайдеров, Apple запланировала выпуск первого MacBook с ARM-процессором на 2021 год. Переход на новую архитектуру предоставит немало преимуществ, в том числе совместимость ноутбуков с приложениями, которые создавались для iPad и iPhone.

Напомним, что ранее Apple увеличила память iMac до невероятного объема. Также в 2019 году Apple выпустила новые модели MacBook, у которых отсутствуют любые проблемы.

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Источник: Fudzilla
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