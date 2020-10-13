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Apple представила новую "умную" колонку HomePod mini

Сегодня, 20:41

Колонка работает с Siri

Компания Apple на презентации 13 октября представила новую HomePod mini – компактную беспроводную колонку с поддержкой Siri.

Через колонку можно управлять гаджетами в "умном доме", также несколько HomePod mini можно будет объединить в одном помещении.

Обещают очень качественный звук.

Apple представил колонку Siri
Apple представил колонку Siri

Одна из особенностей новой колонки – HomePod mini работает с Siri. Голосовой ассистент способен различать голоса и каждому выдает его данные: двум живущим вместе людям он буде сообщать касающуюся их информацию.

Через Siri можно будет передать сообщение сразу на все HomePod mini в доме и другие гаджеты, например iPhone.

Вначале новый гаджет будет поддерживать только Apple Music, позже — другие стриминговые сервисы.

Колонка будет выходить в черном и белом цвете. Анонсированная цена – $99, продажи стартуют с 16 ноября.

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Apple презентация колонка HomePod
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