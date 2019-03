Apple представила улучшенный Apple TV и кредитку в iPhone

25 марта состоялась пресс-конференция Apple, на которой компания представила новые продукты

Все новинки презентации Apple Фото: Business Insider

2019 год Apple начала весеннюю презентацию с новинок, но не гаджетов, а пяти онлайн сервисов. Почти все слухи, ходившие за месяц за мероприятия, подтвердились – это стриминговый видеосервис от звезд мирового кинематографа Apple TV+, "живые" версии журналов, обновленное приложение Apple TV, игры по подписке, а также кредитная карта с кэшбэком.

Apple News+

Apple начали с демонстрации News+ — новостного сервиса, встроенного в приложение News. В нем собрано более 300 популярных журналов, газет, онлайн-изданий, включая The Wall Street Journal, The New Yorker, National Geographic, Men’s Health и многие другие. Вся периодика англоязычная. На старте сервис заработает в США и Канаде, а позже в этом году к ним присоединятся Австралия и Великобритания.

Каждый материал адаптирован к наилучшему отображению на экранах техники Apple, будь то iPhone, iPad или MacBook. Важное отличие от аналогичных проектов – журналы поставляются с анимированными обложками. Apple отметила, что рекламодатели не смогут отслеживать, что именно пользователи изучают в News+, а значит соблюдается полная анонимность без вторжения в личную жизнь.

Apple News+ Фото: CNET

Стоимость сервиса составляет 9,99 долларов в месяц, что гораздо выгоднее, нежели покупать каждый журнал отдельно, что сумме бы составило более 8000 долларов. Кроме того, подписка распространяется на всех членов семьи, и каждый сможет получать индивидуальные рекомендации. Первый месяц использования News+ будет бесплатным.

Apple Card

Apple Card Фото: The Verge

Следом Apple представила собственную кредитную карту Card. Ее можно создать совершенно бесплатно в фирменном приложении Wallet и она лишена любых комиссий. Банком-партнером Apple выступил Goldman Sachs, а в качестве платежной системы используется MasterCard. Сервис Apple Card заработает в США уже этим летом.

Apple Card Фото: The Verge

Тим Кук акцентировал внимание карты на безлимитный ежедневный кэшбэк в размере 2% с абсолютно всех покупок. Это означает, что пользователь Card получит возврат средств в размере 2% с любой покупки этой картой. Причем на покупки в Apple Store, App Store и сервисах Apple действует кэшбэк в 3%.

Apple Card Фото: Apple

Приложение способно вести статистику по всем покупкам, чтобы помочь в экономии и документировании всех потраченных средств. В качестве бонуса, Apple позволяет выпустить физическую кредитку, выполненную из титана с чипом и лазерной гравировкой имени. В отличие от традиционных карт, на ней не будет номера, срока действия, CVV-кода и другой привычной информации — всё это хранится внутри приложения Wallet. Но на ней кэшбек будет всего 1%.

Apple Arcade

Apple Arcade Фото: CNET

Apple Arcade использует знакомую схему подписки у Microsoft с их Xbox Game Pass. Сервис будет встроен прямо в App Store для iOS, macOS и tvOS. Суть такая же: используя платную ежемесячную подписку пользователь получит доступ к платным видеоиграм, а также бесплатным, но без рекламы и внутриигровых транзакций. На старте будет около 100 мобильных видеоигр. Компания пообещала регулярно пополнять каталог. Релиз Apple Arcade состоится осенью (вероятно, в сентябре вместе с iOS 13). Сервис будет доступен в более чем 150 странах по всему миру. Стоимость подписки объявят позже.

Улучшенный Apple TV

Улучшенный Apple TV Фото: The Verge

В обновленном Apple TV появится контент от популярных телеканалов, таких как HBO, Starz, Showtime, разных стриминговых сервисов, а также фильмы и телешоу. Apple собрала в одном месте множество разных приложений, которые до сих были доступны по отдельности. При открытии любого сериала или шоу зрителю предложат бесплатный пробный период, если таковой имеется, или возможность оформить подписку на сервис, который предоставляет выбранный контент. Кроме того, весь материал будет доступен для офлайн-просмотра.

Улучшенный Apple TV Фото: Apple

Уже в мае новое ПО будет доступно для Apple TV, iPhone и iPad, а осенью оно выйдет и для компьютеров Mac. Кроме того, этой весной приложение Apple TV появится на смарт-телевизорах разных компаний, начиная с Samsung. Сервис будет доступен в более чем 100 странах по всему миру.

Apple TV+

Самый громкий анонс Apple приберегла под конец презентации. "Сюрпризом" стал Apple TV+ — стриминговый сервис, в рамках которого Apple будет создавать и показывать эксклюзивный контент. Компания заручилась поддержкой Стивена Спилберга, Дженнифер Энистон, Стива Карелла, Джейсона Момоа, Кумэйла Нанджиани, Джей Джей Абрамса, Опры Уинфри и прочих знаменитостей.

Apple TV+ Фото: Digital Trends

Звезды кино и шоу-бизнеса будут снимать для Apple TV+ телешоу, сериалы, фильмы и другой контент без какой-либо рекламы. Сервис Apple TV+ появится внутри приложения Apple TV в более чем 100 странах уже этой осенью. Цена подписки не озвучивалась.

Напомним, что следующую презентацию Apple проведет летом, на которой покажет iOS 13. Также в начале 2019 года Apple перенесла свои сервисы Apple TV на телевизоры Samsung.

