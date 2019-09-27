Apple предупредила владельцев iPhone 11 об опасности

Использование неоригинального экрана в iPhone 11 чревато серьезными проблемами

Apple вынуждает пользователей обращаться в свои сервис центры Фото: Unsplash

Apple всегда был противоречивый подход к ремонту сторонних производителей. В iPhone 11 компания еще сильнее закрутила гайки, сообщая пользователям о серьезных проблемах, которые чреваты установкой неоригинального дисплея на смартфон при ремонте. Об этом сообщает официальный блог компании.

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Для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max Apple опубликовала новую спецификацию, в котором освещаются стандарты качества и производительности "подлинных дисплеев iPhone", а также различные функции, встроенные в них. Таким образом компания еще раз намекает на важность использования качественного подхода к ремонту руками сертифицированных специалистов.

Предупреждение, которое получит пользователь при установке неоригинального экрана на iPhone 11 Фото: Apple

В случае если на устройстве будет установлен неоригинальный экран, владелец увидит об этом предупреждение. Apple отмечает, что установка липового экрана может негативно повлиять на работоспособность устройства: будут ложные срабатывания, снизится точность регистрации нажатий, упадет яркость, цвета будут отображаться некорректно, а самое опасное – возрастает расход заряда батареи.

Пользоваться таким смартфоном можно как обычно, но уведомление может то и дело возникать, вынуждая пользователя обратиться в авторизованный сервисный центр, чтобы заменить неоригинальный экран на тот, что произведен для Apple.

Напомним, что ранее Apple собиралась возродить классический iPhone 4 в 2020 году. В то же время пользователи разгневаны ошибками в iOS 13 – прошивку не рекомендуется пока устанавливать.

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