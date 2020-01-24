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Apple прекращает поддержку древней функции в macOS

Apple полностью отключит плагин Flash со следующем обновлением Safari

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17
Время прощаться с интерактивной медиа-платформой родом из 90-х
Время прощаться с интерактивной медиа-платформой родом из 90-х
Фото: Pexels

2020 год начался с закрытия многих старых проектов в ИТ индустрии. Первым было прекращение поддержки Windows 7 и 11 проектов от Microsoft, а теперь Apple отключает поддержку одной из самых старых функций в браузере Safari. Со следующем обновлением в популярном на MacBook и iMac веб-обозревателе будет отключен плагин Adobe Flash.

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Apple на днях выпустила свежую версию Safari Technology Preview для разработчиков. Новая итерация включает в себя множество изменений, в частности, устранение поддержки устаревшего Adobe Flash. Прекращение поддержки от Apple является окончательным гвоздем в крышку гроба для интерактивной веб-технологии Adobe, которая существует с 1996 года.

Предупреждение о загрузке плагина Adobe Flash в Safari
Предупреждение о загрузке плагина Adobe Flash в Safari
Фото: Сегодня

Отказ Apple от поддержки Flash в Safari не является большим сюрпризом. Компания многие годы критикует его за многочисленные дыры в безопасности и никогда не поддерживала его в iOS для iPhone и iPad. Вяло поддерживалась только десктопная версия браузера, которая всячески пыталась оградить пользователей от его активации. После выхода полноценного обновления для пользователей macOS плагин от Adobe будет отключен навсегда.

В дни, предшествующие широкополосному доступу, она Flash была неоценимой для некоторых типов контента. Плагин, независимый от платформы, использовался главным образом для простых игр и анимаций, которые можно воспроизводить в браузере. Также поддерживалось воспроизведение мультимедиа. YouTube, Hulu и другие уже сперва использовали его для своих видеоплееров, а позже перешли на платформу HTML 5.

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Помимо множества уязвимостей в безопасности, Adobe Flash также использовалась для фишинга: компьютеры пользователей могли запросто подцепить вирус или другое вредоносное ПО, которое могло своровать личные данные.

С ростом принятия стандарта HTML5, который заменил многие функциональные возможности Flash, Adobe решила, что пришло время отправить платформу на покой. В 2017 году компания объявила о прекращении поддержки в конце 2020 года. С тех пор большинство крупных технологических компаний, в том числе Facebook, Google, Mozilla и Microsoft отказались от Flash и убрали его со своих платформ.

Напомним, что ранее в Firefox появилась грандиозная идея от Apple. А недавно Safari для macOS "украл" возможности Chrome.

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Источник: TechSpot
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