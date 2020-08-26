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Apple прекращает выпускать популярные модели iPhone

Сегодня, 07:14

Выпуск популярных iPhone 11 Pro, 11 Pro Max и iPhone XR будет прекращен с выходом iPhone 12

Пока выход iPhone 12 перенесли ближе к зиме, Apple изменила свое отношение к устаревшему модельному ряду своих смартфонов. Как сообщает инсайдер под псевдонимом iAppleTimes, с выходом iPhone 12 прекратится выпуск популярных iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, которые на текущий момент являются актуальными моделями. Также Apple снимет с продажи iPhone XR, выпущенный в 2018 году, сообщает IXBT.

В то же время цена на эти устройства существенно упадет, что сделает их более доступными, чтобы освободить склады под новые смартфоны. Таким образом, единственным смартфоном из прошлой линейки, который будет продолжать выпускаться, оказался базовый iPhone 11. Причем его цена рухнет на 150 долларов – до 549 долларов.

Смотрите также в сюжете о том, как Apple рекламировала свои iPhone:

По мнению Apple, в приобретении популярных iPhone XR, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max в момент выхода линейки iPhone 12 просто не будет смысла. В связи с этим компания выводит из продажи эти смартфоны, чтобы стимулировать потребителей охотнее приобретать новинки.

Подобный шаг Apple сделала в 2019 году, когда сняла с производства iPhone XS и XS Max спустя год после начала их производства. Также в 2018 году компания останавливала продажу iPhone X, чтобы стимулировать продажи iPhone XS.

Напомним, что ранее стоимость iPhone взлетела в 10 раз из-за спекулянтов. Также ранее были озвучены цены на iPhone 12.

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Источник: ixbt.com
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