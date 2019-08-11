Apple придумала "сумасшедшее" название новому iPhone 11

Внедрение модели iPhone 11 Pro предложит новый опыт премиум-уровня со сверхгигантским размером экрана

Apple откажется от наименования Max в iPhone 11 Pro Фото: 9to5Mac

В сентябре Apple выпустит новое поколение iPhone 11. Несмотря на то, что внешний вид аппаратов уже не является загадкой, названия по-прежнему остаются в секрете. Согласно новой информации от 9to5Mac, Apple сменит название самого большого смартфона с iPhone Max на iPhone Pro.

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Более крупные iPhone от Apple ранее обладали маркировкой "Плюс", которая использовалась в период с 2014 года в iPhone 6 Plus до 2018 года в iPhone 8 Plus. В прошлом году это наименование было снято с производства, и появился iPhone XS Max.

Инсайдер CoinX, который славится своими точными прогнозами относительно техники Apple, Twitter опубликовал пост, в котором раскрывает новое название больших iPhone: "Pro" для iPhone? Сумасшедшие схемы именования за последние несколько лет ". Пользователю стоит доверять, так как в 2018 году он точно "предсказал" новое название iPhone XS Max.

Использование такого наименования выглядит вполне правдоподобно, поскольку у компании уже есть планшеты iPad Pro, которые являются самыми технологичными, и просто iPad, за более скромную цену. Также у Apple есть и ноутбуки MacBook Pro. Поэтому вполне логично, что смартфоны iPhone тоже будут переименованы под общепринятый стандарт.

Что касается внешнего вида, то iPhone 11 в 2019 году получат тройной фотомодуль, помещенный в прямоугольную коробку. Внедрение модели Pro сможет предложить новый опыт премиум-уровня, будь то сверхгигантский размер экрана, современные возможности фотокамер или что-нибудь еще. Точно узнаем в сентябре.

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