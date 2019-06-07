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Apple раскрыла способ получить дорогой Mac Pro "бесплатно"

Найден способ насладиться дорогим компьютером Mac Pro стоимостью 45 тысяч долларов, не покупая его

Евгений Опанасенко
Сегодня, 07:46
Способ получить Mac Pro 2019 не потратив ни копейки
Способ получить Mac Pro 2019 не потратив ни копейки
Фото: The Verge

Презентованный "компьютер-терка" Mac Pro 2019, который был показан на выставке Apple WWDC 2019, наделал немало шума в интернете, так как его стоимость оказалась для многих шокирующей – стартовая цена составляет 5999 долларов, а в топовой комплектации достигает свыше 45 тысяч долларов. Однако компания придумала способ "подарить" такой компьютер каждому и бесплатно, чтобы никто не ушел обиженным. 

Смотрите также в сюжете о том как компьютеры уничтожат университеты:

На официальном сайте Apple была создана страница с подробными характеристиками Mac Pro. При этом появилась возможность оценить то, как именно впишется компьютер интерьер вашей комнаты, используя технологии дополненной реальности Apple AR.

Нажмите на ссылку See mac Pro in AR (работает только с iPhone и iPad на Safari)
Нажмите на ссылку See mac Pro in AR (работает только с iPhone и iPad на Safari)
Фото: Сегодня

Выбрав нужное положение системного блока нажмите на кнопку "Дополненная реальность" (ДР)
Выбрав нужное положение системного блока нажмите на кнопку "Дополненная реальность" (ДР)
Фото: Сегодня

Откройте эту страницу в Safari на iPhone или iPad, найдите пункт о дополненной реальности и нажмите на ссылку See Mac Pro in AR – в этот момент будет произведен запуск фотокамеры с виртуальным Mac Pro 2019, и вы сможете визуально поместить компьютер на любую поверхность в своей комнате, чтобы оценить всю красоту этого дорогого компьютера. Вот такой "бесплатный" способ от Apple.

Теперь Mac Pro 2019 появится на вашем столе, где вы можете оценить его абсолютно бесплатно, и рассмотреть в подробностях с разных сторон
Теперь Mac Pro 2019 появится на вашем столе, где вы можете оценить его абсолютно бесплатно, и рассмотреть в подробностях с разных сторон
Фото: Сегодня

Mac Pro 2019 можно приблизить и рассмотреть в деталях
Mac Pro 2019 можно приблизить и рассмотреть в деталях
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее Apple 20 лет скрывала опасную ошибку в macOS. А недавно iPhone и iPad получили улучшение, которое вызвало гнев у пользователей.

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Источник: iguides.ru
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