Apple раскрыла способ получить дорогой Mac Pro "бесплатно"
Найден способ насладиться дорогим компьютером Mac Pro стоимостью 45 тысяч долларов, не покупая его
Презентованный "компьютер-терка" Mac Pro 2019, который был показан на выставке Apple WWDC 2019, наделал немало шума в интернете, так как его стоимость оказалась для многих шокирующей – стартовая цена составляет 5999 долларов, а в топовой комплектации достигает свыше 45 тысяч долларов. Однако компания придумала способ "подарить" такой компьютер каждому и бесплатно, чтобы никто не ушел обиженным.
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На официальном сайте Apple была создана страница с подробными характеристиками Mac Pro. При этом появилась возможность оценить то, как именно впишется компьютер интерьер вашей комнаты, используя технологии дополненной реальности Apple AR.
Откройте эту страницу в Safari на iPhone или iPad, найдите пункт о дополненной реальности и нажмите на ссылку See Mac Pro in AR – в этот момент будет произведен запуск фотокамеры с виртуальным Mac Pro 2019, и вы сможете визуально поместить компьютер на любую поверхность в своей комнате, чтобы оценить всю красоту этого дорогого компьютера. Вот такой "бесплатный" способ от Apple.
Напомним, что ранее Apple 20 лет скрывала опасную ошибку в macOS. А недавно iPhone и iPad получили улучшение, которое вызвало гнев у пользователей.
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