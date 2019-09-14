Apple скрыла тайное послание на "синем экране смерти": видео

На YouTube в видеоролике под названием Apple Event in a flash замечен загадочный шифр

После презентации iPhone 11, состоявшейся на этой неделе, Apple выложила большую часть видеороликов с наиболее яркими моментами у себя на официальном YouTube-канале. Однако при внимательном рассмотрении в одном из роликов можно заметить странный набор символов, появляющийся буквально на долю секунды. Неужели это тайное зашифрованное послание?

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Разгадать тайный шифр принялся пользователь Reddit с ником Gcarsk, который первым обратил внимание на секретный "25 кадр". В видеоролике под названием Apple Event in a flash на отметке 1:23 после фразы "Faster than best-selling PC" на долю секунды отображается "синий экран смерти" с текстом и двоичным кодом, который часто демонстрируют операционные системы семейства Windows.

Обратите внимание на послание на "синем экране смерти"

Ошибка обозначена номером 09102019 (это оказалась отсылка к дате презентации), далее написано: "Это всего лишь мысль. Но наверное было бы классно вставить сюда какое-нибудь сообщение с пасхальным яйцом для ярых фанатов Apple, которые остановят видео на этом моменте". Затем следует двоичный код:

Загадочное послание от Apple Фото: iguides.ru

01010011 01101111 00100000 01111001 01101111 01110101 00100000 01110100 01101111 01101111 01101011 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110100 01101001 01101101 01100101 00100000 01110100 01101111 00100000 01110100 01110010 01100001 01101110 01110011 01101100 01100001 01110100 01100101 00100000 01110100 01101000 01101001 01110011 00111111 00100000 01010111 01100101 00100000 01101100 01101111 01110110 01100101 00100000 01111001 01101111 01110101 00101110

После расшифровки выяснилось, что это всего-навсего "пасхалка" с простым посланием фанатам Apple: "Вы все-таки потратили время на расшифровку? Мы любим вас".

Напомним, что ранее iPhone 11 сравнили с Android-смартфонами. Также ранее мы объяснили, чем удивляют новые смартфоны линейки iPhone 11.

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