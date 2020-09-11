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Apple собирается покончить с iPhone XR – найдена достойная замена

11 сентября, 08:15

Выход смартфона iPhone 12s, который должен стать заменой iPhone XR, отложен на 2021 год

Безумно популярный iPhone XR вскоре после выхода iPhone 12 будет снят с производства, также, как и модели iPhone 11 Pro и Pro Max. Как сообщает Phone Arena, "дешевому iPhone" найдут замену в новой линейке устройств компании.

Информатор под псевдонимом Komiya сообщает, что Apple выпустит новую модель под названием iPhone 12s во втором квартале 2021 года, который заменит iPhone XR.

Смотрите также в сюжете о том, как Apple презентовала iPhone XR:

Журналисты предположили, что этот смартфон может быть тем самым iPhone 12 с 4G. Ранее источники писали, что его анонсируют в феврале 2021 года. Но выход самой серии iPhone 12 в этом году задерживается до начала зимы, поэтому не исключено, что задержится и выход iPhone 12s.

Предполагается, что iPhone 12s будет стоить 800 долларов. Ожидается, что у него будет больше общего с iPhone 12 Pro, чем со стандартным iPhone 12.

iPhone 12s будет стоить 800 долларов
iPhone 12s будет стоить 800 долларов
Фото: Unsplash

Все модели iPhone 12 с поддержкой 5G, вероятно, будут оснащены предстоящим процессором A14 Bionic и OLED-дисплеями. IPhone 12 и iPhone 12 Max, скорее всего, будут оснащены системой с двумя камерами, а в режимах Pro будет установлена ​​тройная камера с датчиком глубины LiDAR.

Напомним, что ранее Apple назвала дату презентации новых iPhone 12. Также ранее была раскрыта неприятная особенность iPhone 12.

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Источник: Phone Arena
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