Apple собирается возродить классический iPhone 4

Новый смартфон появится в 2020 году под названием iPhone 12, и получит классический квадратный дизайн

Apple iPhone 12 будет стоить 2000 долларов Фото: Unsplash

Презентованный смартфон iPhone 11 был высмеян пользователями в сети за свой пугающий дизайн, вызывающий трипофобию. Но самая главная причина его в том, что внешне iPhone 11, iPhone XS и iPhone X практически не меняются последние три года. Но все может радикально измениться в 2020 году, когда Apple "возродит" идеи дизайна iPhone 4.

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Известный аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил в недавнем исследовании, что iPhone 12 будет обладать "более сложной конструкцией, сегментированным металлическим каркасом, зажатым между двумя слоями стекла или сапфира". Это звучит очень похоже на нынешние iPhone, но Куо считает, что внешне новый смартфон будет, аналогичный iPhone 4 – с более острыми гранями, в отличие от модных нынче округлых краев.

Apple iPhone 12 будет похож на iPhone 4 Фото: Unsplash

По мнению аналитика, изменения позволят внутренним антеннам телефона отправлять и принимать высокочастотные сигналы. Это связано с тем, что в Apple планирует внедрить в свои iPhone 5G модем от компании Qualcomm. Правда, в 2020 году iPhone с модулем 5G ждать не стоит – он появится в 2022 году, но зато новый дизайн будет заделом на будущее и поможет решить проблему с антеннами.

Вместе с тем, редизайн может оказать существенное влияние на стоимость компонентов Apple. По словам Куо, цена на металлический каркас и стеклянный корпус может подскочить на 50% каждый, таким образом не исключено, что iPhone 12 будет стоить 2000 долларов. Аналитик также высказал предположение, что Apple выпустит линейку iPhone 12 с новыми размерами диагоналей экранов: 5,4 дюймов, 6,1 дюймов и с 6,7 дюймов.

Напомним, что ранее iPhone 11 сравнили с Android-смартфонами, чтобы определить, кто лучше или хуже. Также iPhone 11 превзошел ожидания Apple – смартфон раскупают мгновенно.

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