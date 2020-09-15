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Apple создали защитную маску с дизайном от iPhone: фото

Сегодня, 13:58

Apple Face Mask не предназначена для продажи, а используется исключительно внутри компании и раздается сотрудникам бесплатно

Группа дизайнеров из команды Джони Айва, ответственная за разработку внешнего вида почти всей линейки iPhone и iPad, создала защитную маску против коронавируса. Новинка получила название Apple Face Mask.

По уровню защиты она превосходит большинство обычных масок – три слоя из разных материалов, тщательно отфильтровывающие проходящие через них частицы. Apple Face Mask была также тщательно протестирована на специально созданном для этого оборудовании и на добровольцах, чтобы удостовериться в надежности ее защитных свойств.

Однако спроектирована она не для продажи, а для внутреннего использования внутри корпорации для защиты собственного персонала. Журналисту Bloomberg Марку Гурману удалось сделать несколько фотографий Apple Face Mask. Снимки "секретного" изобретения журналист опубликовал в своем Twitter.

Смотрите также в сюжете о том, как уменьшили штрафы за отсутствие маски:

Пользователи отмечают высокую степень эргономичности маски. Даже при длительном её ношении, сотрудники не испытывают серьезного дискомфорта. Никакой магии здесь нет, просто внимание к деталям и дотошность при проектировании даже такого, казалось бы, простого аксессуара, который даже не предназначен для продажи. Не удивительно, ведь на разработку Apple Face Mask компания потратила 5 месяцев.

Apple Face Mask
Фото: Bloomberg
Apple Face Mask
Фото: Bloomberg
Apple Face Mask
Фото: Bloomberg
Apple Face Mask
Фото: Bloomberg
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Важно отметить, что маска многоразовая. Ее можно стирать, но не более пяти раз, поскольку по истечению пяти чисток защитные свойства пропадают.

Ранее мы сообщали о том, как LG выпустила маску против коронавируса на батарейках. Также недавно ученые создали прозрачную маску против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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iPhone Apple маска аксессуары коронавирус COVID-19
Источник: Bloomberg
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