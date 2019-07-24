Apple срочно выпустила обновление для очень старых iPhone

Обновления касаются даже модельного ряда 2011 года выпуска – iPhone 4S и iPad 2

Обновление коснулось версий iOS 9.3.6 и iOS 10.3.4 Фото: Unsplash

Если вы используете iPhone или iPad, выпущенный в 2011 году, то Apple настоятельно рекомендует проверить свое устройство на наличие обновления iOS. Компания из Купертино неожиданно для всех вспомнила про свои старые устройства и выпустила крайне важный патч, исправляющий одну старую проблему. Обновление коснулось версий iOS 9.3.6 и iOS 10.3.4.

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Обновление iOS для ряда старых телефонов и планшетов решает проблему, влияющую на позиционирование GPS. Ошибка известна как "проблема переноса номера недели", из-за особенностей внутреннего календарного отсчета, который может сброситься при достижении 1 ноября 2019 года. Таким образом, некоторые модели iPhone и iPad, представленные в 2012 году и ранее в этом году не смогут точно определять свое местоположение несмотря на то, что Apple давно их не поддерживает.

Какие старые устройства Apple получат обновление:

iPad 2

iPad mini 2

iPad 3

iPhone 4s

iPhone 5

iPad 4

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В настройках устройства нужно проверить, чтобы стояла версия iOS 9.3.6 или iOS 10.3.4. Если стоит старая система, нужно установить обновление. Для этого на сайте Apple есть инструкция. Выпуск подобного "экстренного" патча является первым подобным случаем за последние 10 лет. Скорее всего, это связано с серьезной уязвимостью, а значит, пренебрегать их установкой точно не стоит.

Напомним, что ранее Apple опровергла печальные слухи об iPhone. Также Apple показала, что происходит с "мертвыми" смартфонами – найдено гигантское кладбище iPhone и iPad.

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