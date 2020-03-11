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Apple услышала: iPadOS 14 получит долгожданную возможность

Это нововведение является большим шагом вперед для рынка планшетов iPad

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:48

Apple всегда позиционировала iPad как альтернативу традиционным компьютерам (по крайней мере, ноутбукам). Но без надлежащей поддержки встроенной мыши реализовать свой план в полной мере компании не удавалось. Если для развлечений и простого чтения сенсорного экрана было предостаточно, то при какой-либо работе часто не хватало точности позиционирования при наборе текста или просто при серфинге в интернете. Похоже, Apple только сейчас это поняла. Как сообщает 9to5Mac, что компания добавит поддержку курсора мыши в iPadOS 14 со следующим обновлением, которые нашли упоминание этой возможности в коде бета-версии прошивки.

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Добавление курсора сильно поможет iPad сблизиться с настольной средой Mac, но без ущерба более удобного форм-фактора устройств. Это не первый намек на то, что Apple планирует ввести полную поддержку мыши для iPad. Ранее ходили слухи, что Apple работает над новым дизайном клавиатуры, в которой может появиться встроенный трекпад. Если в клавиатуру включается трекпад, то наивная поддержка мыши просто неизбежна.

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Согласно 9to5Mac, поддержка курсора мыши в iPadOS 14 позволит внедрить функционал "правой кнопки" с контекстным меню, а также эмуляцию обратной тактильной связи. В конечном счете, никто из нас не будет знать наверняка, чего ожидать, пока Apple не начнет больше говорить об этих изменениях официально. Больше об iPadOS 14 и его основных изменениях можно будет услышать на конференции WWDC 2020 через несколько месяцев.

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В iPadOS 13 уже есть поддержка Bluetooth мышек, но реализована она не в полной мере, а лишь как дополнительная функция "специальных возможностей" – включается не трививально, а вместо привычного курсора – огромный кружок, которым пользоваться не так удобно, как на компьютере.

Напомним, что ранее Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone. Также Apple пообещала делать меньше ошибок в обновлениях iOS для iPhone.

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Источник: 9to5Mac
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