Apple услышала: iPadOS 14 получит долгожданную возможность

Это нововведение является большим шагом вперед для рынка планшетов iPad

Apple всегда позиционировала iPad как альтернативу традиционным компьютерам (по крайней мере, ноутбукам). Но без надлежащей поддержки встроенной мыши реализовать свой план в полной мере компании не удавалось. Если для развлечений и простого чтения сенсорного экрана было предостаточно, то при какой-либо работе часто не хватало точности позиционирования при наборе текста или просто при серфинге в интернете. Похоже, Apple только сейчас это поняла. Как сообщает 9to5Mac, что компания добавит поддержку курсора мыши в iPadOS 14 со следующим обновлением, которые нашли упоминание этой возможности в коде бета-версии прошивки.

Добавление курсора сильно поможет iPad сблизиться с настольной средой Mac, но без ущерба более удобного форм-фактора устройств. Это не первый намек на то, что Apple планирует ввести полную поддержку мыши для iPad. Ранее ходили слухи, что Apple работает над новым дизайном клавиатуры, в которой может появиться встроенный трекпад. Если в клавиатуру включается трекпад, то наивная поддержка мыши просто неизбежна.

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Согласно 9to5Mac, поддержка курсора мыши в iPadOS 14 позволит внедрить функционал "правой кнопки" с контекстным меню, а также эмуляцию обратной тактильной связи. В конечном счете, никто из нас не будет знать наверняка, чего ожидать, пока Apple не начнет больше говорить об этих изменениях официально. Больше об iPadOS 14 и его основных изменениях можно будет услышать на конференции WWDC 2020 через несколько месяцев.

В iPadOS 13 уже есть поддержка Bluetooth мышек, но реализована она не в полной мере, а лишь как дополнительная функция "специальных возможностей" – включается не трививально, а вместо привычного курсора – огромный кружок, которым пользоваться не так удобно, как на компьютере.

Напомним, что ранее Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone. Также Apple пообещала делать меньше ошибок в обновлениях iOS для iPhone.

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