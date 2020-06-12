Apple установила рекорд на 1,5 триллиона долларов

Apple стала первой американской компанией, которая достигла капитализации в 1,5 триллиона долларов, но Microsoft дышит ей в спину

Apple в очередной раз установила рекорд. В 2018 году компания из Купертино первой в истории США преодолела барьер рыночной оценки в 1 триллион долларов. Теперь производитель iPhone достиг другого рубежа: первая американская фирма, которая может похвастаться рыночной капитализацией в 1,5 триллиона долларов.

Еще два года назад цена акций Apple выросла после того, как выручка выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение привело к тому, что стоимость компании достигла невероятных 1 триллиона долларов. Месяц спустя Amazon стал следующим технологическим гигантом США, присоединившимся к "триллионому клубу". С тех пор и Microsoft, и Alphabet также заявили, что их рыночные капиталы превышают 1 триллион долларов.

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Несмотря на то, что мир опасается рецессии, которая может превзойти великую депрессию, акции Apple подскочили с 307 долларов около до 354 долларов. Инвесторы приветствовали волнение по поводу предстоящей серии iPhone 12, высокие продажи в App Store и новости о том, что Apple может анонсировать Mac на базе энергоэффективных процессоров ARM на WWDC 2020 в конце этого месяца.

Источники говорят, что Apple хочет отказаться от чипов Intel из-за опасений, что прирост производительности между поколениями уменьшается. Они добавили, что чипы на базе ARM продемонстрировали "значительные улучшения" по сравнению с предложениями Intel, особенно когда речь идет о графической мощности и приложениях, использующих AI. Вероятно, мы увидим компьютеры Mac с процессором ARM уже в 2021 году.

Рост акций Apple Фото: TechSpot

Ожидание следующего поколения iPhone также увеличивает стоимость акций Apple. По слухам, iPhone 12 будет оснащаться дисплеями с высокой частотой обновления ProMotion, 3-кратным телеобъективом и улучшенным идентификатором лица. Они также отметят выход Apple на рынок 5G.

Несмотря на то, что Apple стала первой американской компанией, которая достигла 1,5 триллиона долларов, но Microsoft дышит ей в спину с рыночной капитализацией в 1,4 триллиона долларов. Amazon оценивается в 1,32 триллиона долларов, в то время как Alphabet является последним из большой четверки, оцениваясь в 1 триллион долларов.

Напомним, что ранее осенью предрекали взлет цен на iPhone. Также мы рассказывали, какие устройства Apple не стоит покупать в 2020 году.

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