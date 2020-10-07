Apple проведет новую презентацию 13 октября: где смотреть и что покажут

Вполне вероятно, компания представит четыре новых iPhone 12

Компания Apple разослала журналистам приглашения на новую презентацию – Hi, Speed ("Привет, скорость"). Она состоится 13 октября в 20:00 по Киеву. Мероприятие ожидается полностью виртуальным и будет транслироваться с Apple Park. Вполне вероятно, покажут четыре новых iPhone 12.

Скриншот: Apple

Еще в начале сентября инсайдеры сообщали, что в 2020 году Apple впервые может одновременно показать сразу четыре модели – два iPhone 12 с диагональю 5,4 и 6,1 дюйма и два iPhone 12 Pro на 6,1 и 6,7 дюйма.

По предварительным данным, все новые iPhone модельного ряда 2020 года получат обновленный дизайн с плоскими гранями, как у последних моделей iPad Pro и iPad Air, OLED-дисплеи, поддержку 5G и больше ОЗУ. Как предполагают эксперты, в коробке с новыми iPhone не будет ни наушников, ни адаптера питания.

Также Apple может продемонстрировать и другие устройства. Например, новые наушники и обновления Apple TV. Однако, что именно будет на презентации, компания официально не уточнила.

Посмотреть презентацию можно на официальном YouTube-канале Apple. Сегодня.Lifestyle также будет вести онлайн-трансляцию.

Напомним, 15 сентября Apple провела презентацию, на которой были показаны новые часы, новые айпады и новая единая подписка на все сервисы компании.

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Также ранее Apple прекратила выпускать популярные модели iPhone.

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