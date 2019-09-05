Apple вернет в продажу дешевый iPhone SE под новым названием

Смартфон будет преемником iPhone SE и обладать самыми дешевым оснащением

Дешевый iPhone создают для конкуренции с Samsung и Huawei Фото: Unsplash

Apple планирует выпустить дешевый iPhone весной 2020 года. Компания создать отдельную линейку доступных смартфонов, ориентированных на развивающиеся рынки, где покупатели чаще ориентируются на доступные устройства от конкурирующих компаний, таких как Samsung и Huawei, сообщает Nikkei.

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Продажи Apple iPhone снижаются, и технологический гигант компенсирует это растущим бизнесом в сфере носимой электроники и сервисных услуг. Идея с дешевым iPhone может помочь остановить этот финансовый спад и даже повысить продажи компании.

Как отмечает Nikkei, последний раз Apple выпустила доступный вариант в 2016 году: iPhone SE. Цены на него начинались с 399 долларов, но упали до 249 долларов после того, как в январе этого года Apple снова вернула его в продажу из-за высокого спроса.

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По слухам, "дешевым смартфоном" будет преемник iPhone SE 2, но с 4,7-дюймовым дисплеем, как у iPhone 8, но при этом оснащаться "флагманским оборудованием" внутри. Устройство, как сообщается, будет использовать более дешевый LCD дисплей, чтобы сделать цену более привлекательной и доступной, чем iPhone XR.

Опытный технический аналитик из GF Securities Джефф Пу прокомментировал Nikkei, что Apple может использовать грядущее устройство для увеличения продаж своих устройств, если новые флагманы, выпущенные 10 сентября, не смогут оправдать ожиданий от продаж к весне 2020 года.

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Напомним, что ранее эксперты прогнозировали, что новый iPhone 11 вернется к классическому дизайну. Прошлый раз Apple выбросила на прилавки уцененные iPhone 8 Plus, которые раскупили за день.

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