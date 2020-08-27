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Applе вернула к жизни позорно забытый гаджет

Сегодня, 07:40

Инсайдеры показали, как выглядит конструкция беспроводной зарядки Apple AirPower, которая может появиться в продаже вместе с iPhone 12

Компания Apple собирается вернуть в продажу некогда упраздненный гаджет – беспроводную зарядку AirPower. Помпезно представленная в 2017 году AirPower была как-то тихо забыта, и компания последние годы старалась не вспоминать этот "позорный" гаджет, сообщает Digital Trends.

Компания оправдывалась тем, что продукт не смог дойти до ее "высоких стандартов" и официально отменила его в 2019 году. Причиной оказался серьезный технический просчет, вызывавший сильнейший перегрев. По слухам, спустя три года дефект смогли исправить и AirPower теперь готов появиться в продаже вместе с выходом iPhone 12 в 2020 году.

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Надежный инсайдер Mr-white поделился изображениями конструкции беспроводной зарядки Apple AirPower из видео, которое изначально было загружено на китайский сайт Bilibili. На видео показана внутренняя конструкция AirPower, плотно заполненная катушками беспроводной зарядки, и еще один слой, заполненный микросхемами.

Сложность конструкции внутренних компонентов устройства могла привести к проблемам с перегревом, которые в конечном итоге вынудили Apple отказаться от проекта. Остается неясным, реален ли предполагаемый прототип в разобранном видео, но Digital Trends обратилась к Apple, чтобы попытаться получить подтверждение, которые отказались комментировать утечку.

В июне Проссер заявил, что Apple решила проблему, как заставить AirPower работать с Apple Watch, поскольку запатентованную систему зарядки умных часов было трудно совместить с системами iPhone и AirPods.

Apple AirPower
Фото: Digital Trends
Apple AirPower
Фото: Digital Trends
Apple AirPower
Фото: Digital Trends
Apple AirPower
Фото: Digital Trends
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По слухам, Apple возобновила разработку AirPower, по словам топ-менеджера компании Джона Проссера. Между тем, известный аналитик Минг-Чи Куо сказал, что Apple работает над меньшей по размеру беспроводной зарядкой, выпуск которой изначально был запланирован на первую половину 2020 года, хотя эти временные рамки, очевидно, изменились, в связи с коронавирусом и последующим карантином.

Напомним, что ранее Oppo выпустила сверхбыструю 125-ваттную зарядку. В то же время Xiaomi анонсировала предельно мощный пауэрбанк за смешные деньги.

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Источник: Digital Trends
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