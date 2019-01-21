Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

Производитель вернул iPhone SE на полки магазинов и установил ценник в 250 долларов

Все новые Phone SE являются версиями Neverlock Фото: TechCrunch

На выходных компания Apple восстановила продажи популярной модели Phone SE, которые были ранее прекращены. Первая партия оказалась небольшой, поэтому не во всех магазинах ее можно заказать.

Все новые Phone SE являются версиями Neverlock (разблокированными), но доступных модификаций всего две: на 32 и 128 ГБ. Самая дешевая версия с 32 ГБ обойдется покупателям в 250 долларов – это самый дешевый iPhone, который доступен для приобретения у Apple. Версия на 128 Гб обойдется в 300 долларов, что делает его одним из самых доступных смартфонов в мире с таким встроенным объемом памяти.

Читайте также Что означают буквы в iPhone: Apple раскрыла тайну названий смартфонов

Правда, выбор расцветок оказался скудным – сейчас доступна пока лишь версия на 32 ГБ в самом малопривлекательном розовом цвете. Стоит отметить, что ранее iPhone SE стоил минимум 450 долларов, что что возвращение в продажу сделало смартфон самым привлекательным предложением от Apple.

Напомним, что ранее эксперты прогнозировали, что новый iPhone 11 вернется к классическому дизайну. Прошлый раз Apple выбросила на прилавки уцененные iPhone 8 Plus, которые раскупили за день.