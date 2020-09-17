Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Apple выпустила браузер Safari 14 с массой улучшений и одной потерей

Сегодня, 15:23

В Safari 14 появилась удобная настройка стартовой страницы, улучшена работа с вкладками и убрана поддержка Adobe Flash

Apple после презентации Event-2020 выпустила самую свежую версию своего браузера Safari для macOS 10.15 Catalina и 10.14 Mojave в преддверии выпуска 11.0 Big Sur в конце этого года. Safari 14 улучшает вкладки браузера, добавляет новую функцию отчета о конфиденциальности и предлагает новые параметры настройки для вашей начальной страницы, сообщает The Verge.

Одно из ключевых улучшений последней версии Safari – улучшенное управление вкладками. Они были переработаны, чтобы занимать больше места, по умолчанию отображают значки веб-сайтов, а также показывают предварительный просмотр каждой вкладки при наведении на них указателя мыши.

Safari 14
Safari 14
Фото: The Verge

Появилась новая стартовая страница, которую можно удобно настроить, используя свой собственный фон и ссылки, а также отчет о конфиденциальности, в котором указаны все межсайтовые трекеры, которые блокирует браузер. Еще в Safari 14 убрана поддержка "умирающего" Adobe Flash.

Читайте также:
Microsoft выпустила новый браузер: где скачать

Смотрите также в сюжете о том, что покупают украинцы в интернет-магазинах:

Для работы некоторых других функций Safari потребуется macOS Big Sur 11.0, и они пока недоступны. К ним относятся поддержка видео на YouTube 4K HDR и встроенная функция перевода браузера.

Safari 14
Safari 14
Фото: Сегодня

Загрузить Safari 14 можно, зайдя в приложение "Системные настройки" и нажав кнопку "Обновление программного обеспечения". После обновления и перезагрузки новый браузер появится автоматически.

Safari 14
Safari 14
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее мы рассказывали о ТОП-7 главных сюрпризов мероприятия от Apple. В то же время Apple готовится анонсировать iPhone 12 – раскрыта дата презентации.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
TikTok отказал Microsoft и выбрал нового партнера в США Google выпустила Android 11 – обзор ключевых нововведений ТОП-10 лучших программ для нового MacBook в 2020 году Сверхбыстрый интернет: ТОП-7 лучших Wi-Fi 6 роутеров для дома
интернет браузер обновление macOS safari
Источник: The Verge
Реклама

Новости партнеров

Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Сьюзи Кортез похвасталась роскошными формами
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото

Популярные статьи

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

"У меня было мало друзей": Ольга Фреймут назвала свою ошибку, которая стоила ей карьеры

Сегодня, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 17 сентября: Козерогу нужно контролировать эмоции, а Водолея ждет хороший день

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

55-летняя Моника Беллуччи с легендарными стрелками украсила обложку глянца: фото

Вчера, 13:38Fun

Ученые раскрыли тайну найденного на дне Балтийского моря 400-летнего корабля: видео

Вчера, 12:06Шоу-бизнес

Победившая онкологию Алла Мазур снялась для глянца без парика: фото

Вчера, 07:26Психология

Гороскоп на сегодня 16 сентября: у Овна хороший день для планирования, а Тельцам нужно избегать резких движений

Вчера, 05:05Events

16 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 сентябряWellness

Инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке

15 сентябряСтиль

Елена Зеленская удивила элегантным нарядом от Кати Сильченко: первая леди посетила Австрию

15 сентябряТехно

Hyundai ошеломила дизайном новой модели Tucson 2021: фото, видео

15 сентябряШоу-бизнес

Королевская семья поздравила принца Гарри с 36-летием, показав его редкие фото

15 сентябряШоу-бизнес

"Сексуальность женщины с возрастом расцветает": Ольга Сумская показала идеальную фигуру в откровенной фотосессии

15 сентябряEvents

Еврейский Новый год-2020: дата, история и традиции

15 сентябряШоу-бизнес

Сестра Михаила Ефремова рассказала, как семья актера переживает его тюремное заключение

15 сентябряFun

"Путешественница во времени?" Девушка на фото 1973 года удивила Сеть современной внешностью

15 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 15 сентября: у Весов будет хорошее настроение, а Скорпион столкнется с трудностями

Новости партнеров

Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Українка з 13-м розміром похвалилася формами в купальнику
Як приготувати смачні оладки: прості рецепти
Як приготувати смачні оладки: прості рецепти
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Роскошная Деми Роуз впечатлила необъятными формами в купальнике
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Жена и сын Олега Винника: Топ-5 тайн феномена украинской эстрады
Жена и сын Олега Винника: Топ-5 тайн феномена украинской эстрады
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Бахари похвасталась роскошными формами во время отдыха в Майами
Лорак показала 9-летнюю наследницу Софию и нарвалась на критику
Лорак показала 9-летнюю наследницу Софию и нарвалась на критику
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе
Хозяйка самых красивых ягодиц выгнулась на диване в горячей позе

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять