Apple выпустила браузер Safari 14 с массой улучшений и одной потерей

В Safari 14 появилась удобная настройка стартовой страницы, улучшена работа с вкладками и убрана поддержка Adobe Flash

Apple после презентации Event-2020 выпустила самую свежую версию своего браузера Safari для macOS 10.15 Catalina и 10.14 Mojave в преддверии выпуска 11.0 Big Sur в конце этого года. Safari 14 улучшает вкладки браузера, добавляет новую функцию отчета о конфиденциальности и предлагает новые параметры настройки для вашей начальной страницы, сообщает The Verge.

Одно из ключевых улучшений последней версии Safari – улучшенное управление вкладками. Они были переработаны, чтобы занимать больше места, по умолчанию отображают значки веб-сайтов, а также показывают предварительный просмотр каждой вкладки при наведении на них указателя мыши.

Safari 14 Фото: The Verge

Появилась новая стартовая страница, которую можно удобно настроить, используя свой собственный фон и ссылки, а также отчет о конфиденциальности, в котором указаны все межсайтовые трекеры, которые блокирует браузер. Еще в Safari 14 убрана поддержка "умирающего" Adobe Flash.

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Для работы некоторых других функций Safari потребуется macOS Big Sur 11.0, и они пока недоступны. К ним относятся поддержка видео на YouTube 4K HDR и встроенная функция перевода браузера.

Safari 14 Фото: Сегодня

Загрузить Safari 14 можно, зайдя в приложение "Системные настройки" и нажав кнопку "Обновление программного обеспечения". После обновления и перезагрузки новый браузер появится автоматически.

Safari 14 Фото: Сегодня

Напомним, что ранее мы рассказывали о ТОП-7 главных сюрпризов мероприятия от Apple. В то же время Apple готовится анонсировать iPhone 12 – раскрыта дата презентации.

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