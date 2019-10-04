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Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12

Apple iPhone SE 2 получит процессор A13 и 3 ГБ оперативной памяти

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Стоимость iPhone SE 2 составит 699 долларов
Стоимость iPhone SE 2 составит 699 долларов
Фото: Unsplash

Известный аналитик Минг-Чи Куо, делающий правдивые прогнозы относительно будущих устройств Apple, поделился новой информацией касательно следующего смартфона компании. По словам эксперта, в 2020 году Apple, предположительно, выпустит улучшенную модель iPhone SE 2, которая будет самым дешевым смартфоном в линейке устройств следующего года.

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Преемник iPhone SE 2016 года будет больше похож на iPhone 8, чем на iPhone 5, что, по словам аналитика, придаст более современный вид небольшому телефону среднего класса от Apple. Таким образом iPhone SE 2 заменит базовый iPhone 12. В то же время премиальные модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут больше похожи на iPhone 4, как утверждают недавние слухи.

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Также классический дизайн корпуса позволит iPhone SE 2 использовать такие удобные технологии, как сенсор отпечатков пальцев Touch ID и экранный 3D Touch, но ха это придется расплачиваться широкими рамками сверху и снизу корпуса, сообщает Bloomberg.

Apple iPhone SE 2 внешне будет похож на iPhone 8
Apple iPhone SE 2 внешне будет похож на iPhone 8
Фото: Unsplash

Говоря о производительности, Минг-Чи Куо указывает, что дешевый iPhone 2020 года получит процессор A13 и 3 ГБ оперативной памяти – это совпадает с начинкой обычного iPhone 11. Вместе с тем, iPhone SE 2 будет таким же компактным и удобным, какими были в свое время iPhone 5, iPhone 5S и iPhone SE, а значит получит 4,7-дйюмовый IPS Retina экран.

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Что касается цены, то главным преимуществом оригинального iPhone SE была его цена в 399 долларов – это решение помогло Apple привлечь больше покупателей, которые не хотели тратить шесть сотен долларов на флагманский iPhone, что для многих превышало допустимый бюджет. Однако Минг-Чи Куо скептически относится к ценнику в 399 долларов. Реалистичным будет цена в 699 долларов, как у текущего iPhone 11.

Напомним, что ранее был найден простой способ взломать миллионы iPhone, в результате чего Apple оказалась беспомощна. В то же время экспертами был разрушен миф о мощности iPhone 11.

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Источник: Zdnet
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