Apple взвинтит цены на iPhone 11: стоимость шокирует

Стартовая цена iPhone 11 составит 1299 долларов и это не предел

Новые iPhone 11, iPhone 11 Max и iPhone 11R покажут уже в сентябре Фото: BGR

Продукция Apple всегда была дорогим удовольствием, но с выходом iPhone X по цене в 999 долларов компания показала, что предела подорожанию просто нет. Своей ценовой политикой она заставила других производителей выпускать не менее дорогие смартфоны, перешагнув психологический ценник в 1000 долларов. Есть ли предел стоимости? Как уверяет WCCFTech со ссылкой на китайские источники, предела нет, и осенью Apple взвинтит цены на iPhone еще выше.

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На осенней презентации Apple покажет три новые модели iPhone 11, iPhone 11 Max и iPhone 11R. Ряд источников уже заполучили изображения этих аппаратов, так что и дизайн уже не является секретом. Теперь в сеть утекла информация касательно цен на эти мобильные устройства, которые шокируют.

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По данным источника, младшая модель iPhone XR 2 или iPhone 11 R получит стартовую цену 989 долларов. iPhone 11 обойдется минимум в 1299 доллара, а iPhone 11 Max — 1422. Эти цены были конвертированы из китайских юаней и без учета налогов. Они могут отличаться от финального варианта. Для сравнения, текущее поколение iPhone в Китае стоит от 900 долларов за iPhone XR, 1190 долларов за iPhone XS и 1320 за iPhone XS Max.

Напомним, что ранее эксперты обнаружили, что Apple iPhone ломаются простым сообщением в мессенджере. А недавнее исследование выяснило, что владельцы iPhone не знают названия своего смартфона.

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