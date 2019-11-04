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Apple заблокировала интернет старым iPhone и iPad

Мобильные устройства Apple, выпущенные до 2012 года, оказались отрезанными от интернета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:26
Владельцам iPhone 4 и старше закрыли доступ в интернет
Владельцам iPhone 4 и старше закрыли доступ в интернет
Фото: Unsplash

На прошлой неделе Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о том, что их устройства будут заблокированы. Сегодня в ночь с 3 на 4 ноября в связи со сбросом счетчиков GPS доступ к интернету и к сервисам Apple был заблокирован всем мобильным устройствам, которые были выпущены до 2012 года.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядел Интернет в начале 90-х:

Apple объясняет, что каждые 19 лет на GPS-устройствах происходит сброс и обновление. Последний раз подобное произошло в ночь с 6 на 7 апреля 2019 года. Чтобы откорректировать время на своих мобильных устройствах, компания выпустила специальное обновление iOS 10.3.4 или 9.3.6 для старых iPhone и iPad, которое продлит им "жизнь" и позволит использовать сервисы компании. К ним относятся:

  • iPhone 5 (iOS 10.3.4)
  • iPad четвертого поколения (iOS 10.3.4)
  • iPad 2 (iOS 9.3.6)
  • iPad mini 2 (iOS 9.3.6)
  • iPad 3 (iOS 9.3.6)
  • iPhone 4s (iOS 9.3.6)

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Apple отказалась выпускать обновление для iPhone 4, 3GS, 3G и 2G, а также для iPad первого поколения – они оказались заблокированными. Владельцы этих устройств более не смогут использовать App Store, приложения почты и погоды, а также браузер Safari. Однако их может спасти Jailbreak, с помощью которого можно устанавливать приложения в обход блокировки, но это небезопасно. Подробнее о блокировке можно почитать по этой ссылке.

Напомним, что ранее Apple собиралась возродить классический iPhone 4 с "квадратным" дизайном. Также недавно просочилась инсайдерская информация о том, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12.

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Источник: The Verge
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