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Apple заблокирует старые iPhone в ноябре: кто в зоне риска

Доступ к сервисам Apple для старых iPhone будет заблокирован 3 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:27
Apple iPhone 5 нужно срочно обновить
Apple iPhone 5 нужно срочно обновить
Фото: Unsplash

Apple предупреждает владельцев старых iPhone, что вскоре их смартфоны не смогут получать доступ в интернет и сервисы App Store, iCloud, почте и сервисам GPS. Связано это со сбросом счетчиков GPS, который произошел полгода назад – в ночь с 6 на 7 апреля 2019 года. Теперь в зоне риска оказались модели iPhone 5 и старше.

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Доступ для старых iPhone будет заблокирован 3 ноября 2019 года. Однако у владельцев iPhone 5 и iPad четвертого поколения еще есть шанс получить доступ к сервисам Apple, в случае если они обновят свои устройства до iOS 10.3.4. Более того, обновление с исправлением настроек GPS доступно и для более старых моделей в виде апдейта iOS 9.3.6, его поддерживают следующие устройства:

  • iPad 2
  • iPad mini 2
  • iPad 3
  • iPhone 4s

Предупреждение от Apple, которое начали получать владельцы iPhone 5
Предупреждение от Apple, которое начали получать владельцы iPhone 5
Фото: Apple

Благо, проблема затрагивает кране небольшое количество пользователей. По состоянию на 15 октября лишь 9% устройств iOS используют устаревшие версии, которые ниже iOS 12. А если исключить устройства, которым больше 4 лет, то доля старых iOS сокращается до 7%. Тем не менее, примечательно, что компании приходится призывать людей обновить ПО на устройстве через 7 лет после его выпуска. Подробнее об обновлении можно почитать на сайте Apple, где есть инструкция.

Напомним, что ранее Apple собиралась возродить классический iPhone 4 с "квадратным" дизайном. Также недавно просочилась инсайдерская информация о том, что Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12.

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Источник: Engadget
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