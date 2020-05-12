"Арестуйте меня": Илон Маск запустил завод Tesla вопреки запретам

Илон Маск усилил свою критику властей за принудительный карантин, называя такие меры откровенным "фашизмом"

Tesla Inc. открыла свой автомобильный завод во Фримонте, штат Калифорния, до отмены карантина. Об этом объявил генеральный директор Илон Маск в Twitter. Причем Маск сделал это вопреки региональному приказу, который призван обезопасить людей от распространения опасного вируса. Однако глава компании полностью осознает последствия и даже готов взять полную ответственность на себя.

"Tesla возобновляет производство вопреки правилам округа Аламеда. Я буду на линии со всеми остальными. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", – написал Илон Маск.

Завод расположен в округе Аламеда, одном из шести округов Сан-Франциско. В соответствии с региональным постановлением, срок действия необходимых карантинных мер истекает 31 мая.

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Власти округа заявили: после того как они узнали об открытии завода после базового технического обслуживания, они уведомили Tesla, что предприятие может работать только на минимальной мощности. Как известно, завод Tesla приостановил работу 23 марта, что вынудило компанию сократить зарплату рабочим и отправить часть их в неоплачиваемый отпуск.

В последние несколько дней Маск усилил свою критику властей из-за карантина. В субботу он написал в Twitter, что переместит фабрику и штаб-квартиру Tesla из Калифорнии, а потом даже грозился подать в суд на округ Аламеда, назвав местный приказ о закрытии производства "захватом власти" и указав, что ищет способы открыть производство вопреки официальному запрету.

В своем блоге под заголовком "Возвращение к работе" Илон Маск заявил, что готовится возобновить работу с некоторыми коррективами, адаптированными под текущую ситуацию с карантином, – примет меры по защите сотрудников от распространения COVID-19. Своим разработанным планом он поделится с местными властями.

Более того, еще в апреле Илон Маск активно критиковал власти за принудительный карантин, сравнивая его с "фашизмом" и "нарушением свобод".

Напомним, что ранее Илона Маска обвиняли в захвате космоса. Также Том Круз и Илон Маск планируют снять первый боевик в космосе вместе с NASA.

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