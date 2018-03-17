Археологи наткнулись на огромную статую танцующего Шивы

Сегодня, 14:20

Предполагается, что когда-то эта скульптура могла служить вершиной местного храма

Из-за находки раскопки продолжились в активном темпе. Фото: pixabay
Из-за находки раскопки продолжились в активном темпе. Фото: pixabay

Археологи обнаружили в Индии огромную статую древнего бога Шивы. Сообщается, что дата изготовления этой статуи – примерно XVII век н.э.

Находка была обнаружена вблизи деревни Бандха Пара. Стоит отметить, что высота "танцующего Шивы" составляет 1,2 метра, а ширина достигает метра. Археологи предполагают, что когда-то эта скульптура могла служить вершиной местного храма.

Шива Натараджа в данной статуе изображен в танце, который в древней культуре носит название "тандава". Этот танец означает начало цикловой цепи "создание-охрана-разрушение".

Стоит отметить, что ввиду предположения, что данная статуя могла служить верхушкой храма, археологи предполагают, что где-то в этих местах расположен и сам храм. Именно поэтому специалисты приняли решение не только продолжать раскопки в этой местности, но и вести их в усиленном режиме, прилагая еще больше усилий.

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О том, как в центре Манхэттена установили скандальную статую Хиллари Клинтон, смотрите на видео ниже:
Индия, статуя, находка

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vistanews.ru

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