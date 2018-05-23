PR

Артемий Кропачев – эксперт по решениям Red Hat

Данная статья расскажет историю человека, чьи профессиональные достижения в области ИТ не могут не восхищать. Являясь самым титулованным и сертифицированным экспертом в мире по Red Hat технологиям, наставником для экспертов и автором профессиональных книг и статей, Артемий Кропачев наглядно показал своим примером, как можно завоевать мировое признание через реализацию самых амбициозных и масштабных проектов в ИТ-индустрии. Высочайшая профессиональная экспертиза Артемия позволяет ведущим мировым компаниям c его помощью строить и внедрять решения следующего поколения в области облачных технологий, автоматизации и виртуализации функций сетей (NFV/SDN). Опыт работы с крупными корпорациями, такими как Red Hat, AT&T, Juniper Networks, CenturyLink, Google, Oracle, Credit Suisse, US Foods, Volvo Cars Corporation, позволили Артемию накопить колоссальный опыт, которым он с удовольствием делится.

Артемий Кропачев – эксперт международного уровня по современным трендам ИТ-индустрии с опытом работы более 15 лет. Послужной список Артемия удивителен – он автор, публицист, наставник, инноватор, талантливый руководитель и, конечно же, высочайший эксперт своей отрасли. Сейчас Артемий живет и работает в США на позиции руководителя департамента решений автоматизации в компании Bell Integrator.

Артемий родился и вырос в с.Талица Кировской области. Закончил Вятский государственный университет (г. Киров) с красным дипломом. Еще в университете он увлекся Linux-системами и разработками ПО. После учебы в университете Артемий работал инженером-программистом в местной интернет-компании, где разработал и внедрил проактивную систему мониторинга оборудования и сервисов. Затем Артемий перешел в региональное диспетчерское управление энергосистемы Кировской области (Кировское РДУ) системным администратором, где занимался практически всем – от поддержки рабочих станций пользователей, администрирования серверов и сервисов до разработки ПО.

В 2010 году переехал в Казань, где начал работать в компании ICL Services на крупные европейские проекты. Артемий оставил огромный след в бизнесе ICL и региона в целом (Республика Татарстан) благодаря активной инновационной деятельности.

Артемий участвовал в трансформации и поддержке инфраструктуры Volvo Cars Corporation на роли технического лидера. Здесь Артемий активно внедрял инновационные идеи в области автоматизации развертывания сервисов, что позволило сократить затраты на поддержание инфраструктуры почти в 3 раза. Следующим проектом стал проект миграции ЦОД компании Mazda Belgium. Благодаря Артемию Linux-инфраструктуру удалось плавно перенести с одной площадки в другую.

В ICL Services Артемий активно занимался и другой инновационной деятельностью. Он с нуля построил систему внутреннего обучения и оценки квалификации экспертов компании, что позволило компании сэкономить десятки миллионов рублей. Далее Артемий впервые в Республике Татарстан создал лабораторию облачных вычислений, которая и сейчас активно готовит специалистов по перспективным ИТ-технологиям (облачные решения, автоматизация). Тогда лаборатория Артемия объединила экспертов отрасли республики и позволила вывести облачные проекты Казани на международный уровень.

Существенным технологическим и бизнес прорывом стал факт, что Артемий создал первое в Республике Татарстан и одно из первых в России публичное облако на базе OpenStack. Здесь он реализовал облачное решение ICL Cloud от стадии бизнес кейса до реализации. Данное решение получило номинацию "Техническая инновация года" в ежегодной премии "Время инноваций 2016".

В то же самое время Артемий активно занимался внедрением различных продуктов компании Red Hat и смог стать №1 в Европе по сертификационным достижениям Red Hat. Это позволило Артемию получить большое количество приглашений на работу от известных мировых компаний – Google, AT&T, EPAM и т.д.

Через некоторое время Артемий перешел в Bell Integrator в Москве, где построил, развил и стал руководителем департамента решений автоматизации с более чем 400 профессионалов в подчинении. Он смог активно совмещать задачи руководителя и технологического эксперта в области облачных решений и DevOps практик. Артемий внес значимый вклад в реализацию облачных решений всех крупнейших поставщиков мобильной связи в России – МТС, Вымпелком и Мегафон, где принимал участие и как руководитель команды, и как архитектор решений. Кроме того, различные облачные решения Артемия были внедрены в других не менее крупных компаниях России.

В Bell Integrator Артемий начал активно работать с международными компаниями в США. Особо значимы достижения Артемия в реализации проекта построения IP-телевидения для компании CenturyLink в США – CenturyLink Stream, ставящей своей задачей конкуренцию Netflix. Инновационные идеи, решения и подходы Артемия и команды позволили сэкономить около 30 млн долларов и добиться высоких показателей качества сервиса. В рамках CenturyLink stream Артемий построил универсальное облако на базе OpenStack, решающее задачи как обработки видео трафика, так и хостинга стандартных приложений без вовлечения дополнительных платформ. Примечателен тот факт, что крупнейшие вендоры за полгода не смогли решить поставленную CenturyLink-ом задачу, а Артемию это удалось за несколько недель благодаря нестандартным подходам и широкой экспертизе. Данный факт был очень высоко оценен руководством CenturyLink. Артемий решал самые амбициозные задачи проекта, включая и создание с нуля системы доставки видеоконтента с минимальным временем отклика. Созданная им система и сейчас функционирует на всей территории США и обеспечивает просмотр видеоконтента десяткам тысяч пользователей.

Следующий серьезный проект – это участие в проекте разработки решения Network Function Virtualization (NFV) для Juniper Networks – проект JEDI. Артемий был архитектором для платформы и разработал отдельные компоненты этой системы. Кстати говоря, сейчас данное решение используется ведущими телекоммуникационными компаниями США (например, AT&T) и позволяет упростить процесс управления сетевыми функциями, что дает существенное конкурентное преимущество.

Артемий активно развивает сотрудничество с Red Hat, где его привлекают для решения проблем ключевых заказчиков. Одним из последних таких кейсов является проект c одним из крупнейших мировых банков – Credit Suisse. Артемий модернизировал процессы банка через внедрение автоматизации многих технологических процессов, что отразилось на качестве разрабатываемого кода и скорости его внедрения. Внедренное Артемием решение позволило сократить срок доставки изменений до продуктивных сред с месяца до нескольких дней.

Как уже было сказано выше, Артемий делится своими знаниями. Он написал большое количество научных и технических статей по темам облачных решений, автоматизации и внутреннего обучения. Кроме того, Артемий является автором книг по Ansible и OpenShift. Он тесно сотрудничает с издательством Packt Publishing.

Артемий – наставник как для большого числа профессионалов своей отрасли, так и существенного количества начинающих ИТ-специалистов. Артемий помог найти свой путь нескольким сотням специалистов. Его ученики работают во многих ведущих компаниях мира – Google, Apple, Microsoft, Facebook, AT&T, Verizon, T-Mobile, Oracle, Red Hat, Cisco и другие.

Невероятны и сертификационные достижения Артемия. Его статус Red Hat Certified Architect Level XVIII сейчас является самым высоким в мире.

И в заключение, хотелось бы отметить, что в совокупности сертификация, проектные достижения, публикации, наставничество, активная инновационная позиция и профессиональный опыт позволяют утверждать, что Артемий Кропачев является одним из немногих людей в мире, кто оказывает существенное влияние на развитие индустрии в целом.