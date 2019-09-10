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Астероид приблизился к Земле на угрожающее расстояние: NASA "проиграли"

Опасный астероид появился из ниоткуда с невероятной скоростью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:54
Астероид 2019 RP1 упустили из виду
Астероид 2019 RP1 упустили из виду
Фото: Mashable

На прошлой неделе мимо нашей планеты пролетел астероид размером с автобус, который не был замечена NASA по мере приближения. В результате астероид приблизился на опасное к Земле расстояние – ниже орбиты многих спутников связи, – и это заметили в самый последний момент, сообщает CNET.

Смотрите также в сюжете о том, представляет ли астероид реальную опасность для людей:

Виновником временной паники стал астероид 2019 RP1, который в четверг 5 сентября совершил третий самый близкий в 2019 году заход, приблизившись на расстояние 37 399 километров от поверхности Земли. Кроме того, это был второй самый быстрый околоземный объект, совершивший полет в пределах одного лунного расстояния от нашей планеты в этом году. По данным NASA, он двигался со скоростью 25,9 км/с.

Астроном-любитель Тони Данн сообщил в Twitter, что RP1 2019 года "не был зафиксирован до самого опасного момента, потому что он подлетел с дневной стороны".

По оценкам NASA, размер астероида в поперечнике составлял 17 метров. Для сравнения, болид, который вошел в атмосферу и взорвался над Россией в 2013 году, выбив при этом тысячи окон, обладал шириной как раз около 17 метров. На этот раз космический осколок RP1 благополучно прошел без происшествий, но нам просто повезло.

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Это еще раз доказывает, что самое совершенное оборудование NASA может оказаться бессильным перед такими внезапными опасностями из космоса.

Напомним, что ранее космический корабль NASA готовится "атаковать" астероид. Также недавно астрономы обнаружили странные вспышки в центре нашей галактики.

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Источник: CNET
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