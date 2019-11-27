Aston Martin скрестила суперкар со сверхзвуковым самолетом "Конкорд"

DBS Superleggera Concorde Edition вышел ограниченным тиражом в честь последнего полета сверхзвукового авиалайнера

DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET

Сверхзвуковой самолет "Конкорд" совершил последний полет 26 ноября 2003 года. Но даже спустя 16 лет его вспоминают, как один из самых красивых и инновационных авиалайнеров в мире. Британский бренд класса люкс Aston Martin объявил о выпуске модели DBS Superleggera Concorde Edition в честь последнего полета "Конкорда".

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Поскольку это специальное издание, DBS Superleggera Concorde Edition оснастили эксклюзивными особенностями. Например, боковые накладки изготовлены из фрезерованного алюминия, а логотип авиакомпании British Airways, которая владела этими самолетами на протяжении 27 лет, украшает крышу, заднее крыло и задний диффузор.

Часть крыши усилена черным углеродным волокном, которое имитирует силуэт "Конкорда". Впереди присутствует логотип British Airways Speedmarque, что еще больше подтверждает связь с одной из эксклюзивных авиакомпаний, управлявших парком сверхзвуковых реактивных самолетов.

DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET

К последним штрихам экстерьера относятся подлинные номера самолетов от Управления гражданской авиации и инспекционные таблички, на которых стоят подписи генерального директора Aston Martin Энди Палмера и председателя British Airways Алекса Круза.

DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET

Внутри на солнцезащитном козырьке со стороны водителя вышита максимальная скорость полета "Конкорда" Маха 2.04, что вдвое больше скорости звука. Подрулевые лепестки изготовлены из титановых лопастей компрессора "Конкорда". На спинках водителя также вышито название авиалайнера.

DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET

Конечно, DBS Superleggera никогда не преодолеет скорость звука. Но двигатель тоже впечатляет. Concorde Edition оснащен 5,2-литровым V12 с двумя турбинами, который развивает 715 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Необузданный V12 обладает ограничением скорости в 339 километров в час.

DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET DBS Superleggera Concorde Edition Фото: CNET 1/16

Количество эксклюзивных автомобилей DBS Superleggera Concorde Edition составит 1% от общего числа суперкаров производителя. Также Aston Martin направит часть денег от продажи на благотворительность. Прибыль от каждого из 10 проданных автомобилей будет направлена в Air League Trust – некоммерческую организацию, которая помогает малообеспеченным детям осваивать инженерные и летные профессии.

Напомним, что ранее суперкар из заброшенного гаража продали за 38,6 миллиона гривен. А недавно Ferrari создала самый мощный гибридный суперкар.

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