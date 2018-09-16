Астрофизики обнаружили в космосе нечто очень странное

Источники рентгеновского излучения в галактике образовали необычную структуру в виде гигантского кольца

Огромные структуры "живут" очень недолго. Фото: popmech.ru

Новые данные с телескопов "Чандра" и "Хаббл" позволили ученым наблюдать необычное явление во Вселенной – необычное кольцо гигантского размера в галактике AM 0644-741. Эта структура в виде кольца образовалась в результате столкновения двух галактик. Объект, вероятно, образован двойными звездными системами, в которых есть либо нейтронные звезды, либо черные дыры.

Вторая странность заключается в том, что все источники излучения в кольце относятся к группе ультраярких (ULXs) – такие структуры генерируют больше энергии на порядок больше, нежели обычные двойные системы.

Кольцевая структура в галактике AM 0644-741 Фото: Wikipedia

Но они живут не долго – несколько миллионов лет, что по меркам Вселенной почти мгновение. В конце жизненного цикла превращаются в сверхмассивные черные дыры или в нейтронные звезды с огромной массой.

Космическое кольцо образовалось после того, как расширяющееся газовое кольцо от столкновения двух галактик запустило процесс рождения новых звезд. Подобные кольцевые структуры — настоящая радость для астрономов. С их помощью весьма удобно изучать механизмы формирования двойных звездных систем и поведение ULXs.

Напомним, что ранее астрономы зафиксировали инопланетный сигнал, а на Луне обнаружили аномальные явления и находили следы древней жизни.