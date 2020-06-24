Астронавт NASA показал впечатляющее солнечное затмение из космоса

Астронавты на орбите Земли поделились коллекцией фотографий солнечного затмения с борта Международной космической станции

На выходных 21 июня произошло солнечное затмение, которое закрыло своей тенью почти все восточное полушарие Земли. Увидеть полное кольцевое затмение удалось не только жителям Африки и Азии, а также астронавтам на Международной космической станции – для них это зрелище выглядело особенно впечатляющим. Астронавт NASA Крис Кэссиди поделился коллекцией фотографий с борта Международной космической станции (МКС), показывающие тень Луны совершенно с другого ракурса.

"Это невероятно захватывающий вид на кольцевое солнечное затмение, которое проходило мимо нашего правого борта во время нашего пролета над Китаем", – пишет Кэссиди.

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Зрители затмения на Земле видели частичное или полное кольцевое затмение. Поскольку Луна была слишком далеко от Земли, чтобы полностью скрыть Солнце, она создала эффект "огненного кольца". С точки зрения астронавтов на МКС затмение выглядело как гигантская тень, отбрасываемая Луной на поверхность Земли.

Однако это не последнее солнечное затмение в этом году. Следующее космическое событие произойдет 14 декабря в южной части Южной Америки.

Напомним, что ранее полное солнечное затмение показали на видео из самолета. Также мы составляли Календарь затмений-2020: даты и их влияние.

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