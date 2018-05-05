Астроном превратил космическое движение в блюз

Ученый никак не адаптировал музыку под человеческий вкус, поэтому был очень удивлен результату

Результат превзошел ожидания. Фото: pixabay

Астроном Марк Хейер создал композицию, которая воспроизводит зашифрованную информацию о движении межзвездного газа, говорится в сообщении университета Массачусетса в Амхерсте.

Для обработки Хейер взял данные за последние 20 лет, которые собирали радиотелескопы. С помощью музыкальной программы он настроил звуки согласно свойствами исследуемых газовых облаков – высота звука в композиции и продолжительность зависит от скорости межзвездного газа.

Значение звуков: ксилофон и фортепиано передают информацию о молекулярном газ, саксофон ведет партию ионизированного газа и акустическая бас-гитара – атомарного.

Как сообщает творец, звуки никак адаптировал под человеческий вкус, поэтому был очень удивлен, когда результат оказался похожим на обычную музыку, которую мы привыкли слушать

"Астрономы делают прекрасные фотографии – но это просто статичные кадры. А звезды и газ постоянно движутся, и фотографии этого не передают ", – рассказал астроном.

Марк Хейер занимается изучением межзвездного газа в течение последних 25 лет. Межзвездное пространство в Галактике заполнен газом, который находится в трех видах – ионизированном, молекулярном и атомарном.

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