Астрономы нашли бессмысленно умирающую звезду

Поведение звезды WDJ0551+4135 загадочно, но акт звездного каннибализма может объяснить его необычную природу

Астрономы обнаружили причудливую звезду с химическим составом, непохожим ни на одну из известных ранее. Но используя космические и наземные телескопы для исследования звезды, находящейся на расстоянии около 150 световых лет от Земли, консорциум ученых выдвинул гипотезу о том, почему этот объект выглядит так странно: он уничтожил соседнюю звезду, и сам готовится к смерти.

В исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature Astronomy, исследуется необычная умирающая звезда, получившая название WD J055134.612 + 413531.09 (WDJ0551 + 4135, для краткости), которая впервые была обнаружена телескопом Gaia Европейского космического агентства. Звезда впервые привлекла внимание исследователей WDJ0551 + 4135 в 2018 году тем, что это был необычный белый карлик – его размер почти в 2 раза больше типичных светил этого класса.

С помощью наземного телескопа Уильяма Гершеля, расположенного на Канарских островах в Испании, исследовательская группа изучила состав белого карлика, чтобы выяснить, из какого вещества он состоит. Белые карлики – это фактически "живые трупы", ядро звезд без оболочки, которые остывают на протяжении миллиардов лет. Как правило они состоят из смеси углерода и кислорода или кислорода и неона, окруженных слоями гелия и водорода. Изучая эти химические вещества, исследователи были удивлены, обнаружив, что объем углерода оказался намного большим, что не свойственно звездам подобного класса, и в теории она не может существовать в таком виде.

"Эта звезда выделяется изо всех остальных карликов. Это нечто, чего мы никогда раньше не видели. Эта звезда практически "не имеет никакого смысла", – объясняет астрофизик из Университета Уорика и ведущий автор исследования Марк Холландс.

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Возможно, WDJ0551+4135 была не просто одной умирающей звездой, а в какой-то момент более миллиарда лет назад слилась с другим белым карликом. Этот "танец смерти" происходил очень долго, и после слияния остаточная энергия разогнала карлик до скорости, которая на 99% выше, чем у других подобных звезд – сейчас она мчится по краю Млечного Пути.

Если теория верна, то астрономы впервые смогли обнаружить результат слияния белых карликов, изучив полученный химический состав звезды. Однако подтверждение потребует дальнейшего изучения, и Холландс предлагает метод, известный как астеросейсмология – изучение того, как звезды пульсируют и колеблются, что позволит изучить состав ядра ​​этого белого карлика.

Напомним, что ранее межпланетная миссия NASA неожиданно открыла новую черную дыру. Также последние исследования космоса потребовали внимания со стороны общественности – ученые просят пользователей интернета искать черные дыры.

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