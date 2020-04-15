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Астрономы обнаружили мощнейший взрыв во Вселенной

Взрыв звезды был в 500 раз ярче самой известной сверхновой, что приравнивает ее к категории гиперновых

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:04

Смерть массивных звезд является одним из самых зрелищных событий во Вселенной. Конец их жизни сопровождается впечатляющими взрывами, яркость которых может затмить целые галактики, а видно их на расстоянии миллиардов световых лет. Недавно астрономы зафиксировали самый мощный взрыв сверхновой звезды во Вселеной за всю историю наблюдений.

Сверхновая звезда, получившая название SN2016aps, была зафиксирована системой телескопов Pan-STARRS 22 февраля 2016 года на расстоянии 4,5 миллиарда световых лет от Земли. Исследователи были поражены тем, что взрыв звезды был в 500 раз ярче самой яркой сверхновой, известной до этого. По словам ученых, такое событие ставит ее к категории гиперновых.

При рождении звезда была в 100 раз больше массы Солнца
При рождении звезда была в 100 раз больше массы Солнца
Фото: Popular Science

Отмечается, что при рождении эта звезда была в 100 раз больше массы Солнца. Но ученые отмечают, что даже при таких размерах, SN2016aps не могла вызвать настолько колоссальный взрыв.

Смотрите также в сюжете о том, как на нашу планету летит угрожающее небесное тело:

Несмотря на то, что пик яркости пришелся на февраль 2016 года, наблюдения SN2016aps не были ограничены этим периодом. После того, как сверхновая была обнаружена, астрономы внимательно следили за тем, как объект тускнеет со временем. Причем этот процесс все еще происходит.

Спустя четыре года исследований выяснилась истинная природа такого сверхмощного взрыва. В последние годы жизни перед коллапсом, звезда выпустила массивную газовую оболочку с высоким уровнем водорода. Столкновение осколков сверхновой с газом стало причиной невероятно яркого взрыва. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Напомним, что ранее ученые рассказали об удивительных находках за пределами галактики. Также недавно Юпитер и Сатурн показали на небе Марса.

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Источник: Science Alert
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