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Во Вселенной обнаружили загадочный источник гравитационных волн

Испускание гравитационных волн от белых карликов ученые предсказывали десятилетия назад

Евгений Опанасенко
Сегодня, 16:11

Астрономы из Центра астрофизики Гарвардского университета совершили важное открытие в науке. Исследователями был зафиксирован ранее неизвестный источник гравитационных волн, исходящих от двойной системы из мертвых звезд – белых карликов. Обнаруженную двойную систему назвали J2322+0509.

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Две звезды вращаются вокруг общего центра масс настолько быстро, что обе имеют орбитальный период в 20 минут. Открытая бинарная система является первым источником гравитационным волн подобного рода – ранее такие возмущения фиксировали только у системы из сливающихся двойных черных дыр.

Обнаружены гравитационные волны у двойной звездной системы белых карликов
Обнаружены гравитационные волны у двойной звездной системы белых карликов
Фото: space.com

Белые карлики являются мертвыми звездами, как один из способов их смерти. Когда звезда размером с Солнце исчерпывает свое ядерное топливо, она сбрасывает свою оболочку и на ее месте остается лишь компактное горячее ядро, остывающее миллиарды лет. Ученые в течение многих лет предсказывали, что во Вселенной должны существовать двойные системы из белых карликов.

Согласно общей теории относительности, две белых карлика, вращающиеся вокруг друг друга, должны излучать энергию в форме гравитационных волн, которые являются пульсациями или возмущениями в ткани пространства-времени.

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В 2034 году планируется запустить прибор LISA (космическую антенну лазерного интерферометра), который сразу возьмется за подробное изучение системы J2322+0509. Поскольку ученые уже знают источник гравитационных волн, это будет хорошим тестом, для проверки точности работы инструмента.

Напомним, что ранее астрономы нашли бессмысленно умирающую звезду. Также недавно спутник NASA заметил нечто, не поддающееся объяснению.

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Источник: space.com
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