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Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

Сигнал огромной мощности прилетел на Землю из Крабовидной туманности

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:43
Сигнал прилетел с расстояния в 6500 световых годах от Земли
Сигнал прилетел с расстояния в 6500 световых годах от Земли
Фото: Pixabay

Во Вселенной зафиксирован мощнейший сигнал, который когда-либо регистрировался приборами. Космическое послание невероятной силы уловил радиотелескоп HEGRA в рамках эксперимента Tibet ASgamma, который проводили ученые из Японии и Китая, сообщает Phys.org.

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Изучение сигнала показало, что его источником был мощнейший выброс космического гамма-излучения. По мнению исследователей, причиной явления стало взаимодействие высокоэнергетичных электронов с космическим микроволновым фоновым излучением – остаточным излучением Большого взрыва.

Крабовидная туманность – здесь был зафиксирован сигнал небывалой мощности
Крабовидная туманность – здесь был зафиксирован сигнал небывалой мощности
Фото: Wikipedia

Источник излучения находился в Крабовидной туманности, расположенной в 6500 световых годах от Земли в созвездии Тельца. Эта туманность является остатком погибшей звезды SN 1054. Впервые эта звезда была описана еще в 1054 году нашей эры. Люди того времени увидели в небе очень яркий взрыв сверхновой, который на Земле наблюдался как очень яркая звезда, видимая даже днем. Это событие было отмечено в официальной летописи китайской династии Сун, а также в произведении японского поэта XII века Фудзивара Тейка.

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В ходе эксперимента исследователи наблюдали за туманностью с помощью различных типов электромагнитных волн. Эти наблюдения показали наличие гамма-излучения в диапазоне от 100 до 450 тераэлектрон-вольт (ТэВ). Ранее самый высокий уровень энергии гамма-излучения, который когда-либо наблюдали на Земле, составлял 75 ТэВ.

На левом рисунке показан эксперимент с Tibet ASgamma, который фиксировал гамма-лучи от Крабовидной туманности с энергией свыше 100 Тераэлектрон-вольт (ТэВ)
На левом рисунке показан эксперимент с Tibet ASgamma, который фиксировал гамма-лучи от Крабовидной туманности с энергией свыше 100 Тераэлектрон-вольт (ТэВ)
Фото: phys.org

Эксперимент Tibet ASgamma проводится в Тибете с 1990 года, на высоте 4300 метров над уровнем моря. В 2014 году китайско-японская команда ученых обновила оборудование, добавив очень чувствительные детекторы излучения. Они способны подавлять до 99,92% фонового шума космических лучей.

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Ученые добавляют, что в общей сложности из Крабовидной туманности было получено 24 сигнала. И все они оказались с энергией свыше 100 ТэВ и низким фоновым шумом. При этом наибольшая энергия выброса составила 450 ТэВ. Обнаружение космических гамма-лучей мощностью свыше 100 ТэВ является ключом к пониманию происхождения космических лучей очень высокой энергии. Они остаются загадкой для астрономов с момента их открытия в 1912 году.

Напомним, что ранее "Хаббл" запечатлел фото гигантского взрыва во Вселенной. А недавнее полное солнечное затмение увидели с орбиты Луны.

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Источник: Hi-News
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