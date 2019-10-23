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Астрономы рассмотрели в деталях взрыв сверхновой звезды: фото

Взрыв сверхновой звезды SN 1572 состоялся почти 500 лет назад, которую в свое время еще наблюдал астроном Тихо Браге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Звезда взорвалась в качестве сверхновой типа Ia
Звезда взорвалась в качестве сверхновой типа Ia
Фото: HuffingtonPost

Космический телескоп "Чандра" передал на Землю новые, более детальные снимки остатков звезды SN 1572, взорвавшейся 447 лет назад. Звезда представляет собой остатки сверхновой типа Ia.

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Взрыв сверхновой SN 1572, которая находится в созвездии Кассиопеи, состоялся в 1572 году и был настолько мощным, что некоторое время она была ярчайшим объектом звездного неба. Ее сильная яркость привлекла внимание астронома Тихо Браге, внесший огромный вклад в ее изучение. Теперь астрономы принялись изучать, как выглядят остатки сверхновой звезды спустя почти половину тысячелетия назад.

Снимок остатков взрыва сверхновой SN 1572 спустя 447 лет
Снимок остатков взрыва сверхновой SN 1572 спустя 447 лет
Фото: NASA

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Данная звезда взорвалась в качестве сверхновой типа Ia — такие события случаются, когда плотным белый карлик, массой примерно с солнечную, сливается со звездой-компаньоном. В результате происходит взрыв, уничтожающий белого карлика, выбрасывая его вещество в космос. Данные остатки ярко светятся в рентгеновском диапазоне, потому что их нагревают ударные волны, сгенерированные взрывом.

Снимок сделан в рентгеновском диапазоне, поэтому цвета кажутся неестественными, но такая расцветка помогает определить состав звезды. В красном и синем цвете видны кремниевые элементы. Заметны также и другие элементы — они видны в желтом, зеленом, сине-зеленом, оранжевом и пурпурном цветах. Рентгеновское изображение, полученное "Чандрой", было наложено на оптический снимок той же области, что создает стереоэффект.

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Исследователи решили посмотреть, как остаток сверхновой приобрел такой вид. Чтобы проверить теории, ученые провели две различные компьютерные симуляции, и результаты указали на справедливость гипотезы взрыв образовал гигантские комки бурого цвета. Хотя точного объяснения у ученых нет, они предполагают, что образование комков может быть связано с тем, что взрыв происходил одновременно в различных точках на звезде.

Напомним, что ранее открытие в Антарктиде доказывает существование суперконтинента на Земле. Также недавно на спутнике Сатурна нашли источник жизни.

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Источник: Популярная Механика
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