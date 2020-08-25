Астрономы "раздели" ярчайшую за 23 года комету: фото
Ядро кометы Neowise C/2020 F3 оказалось размером всего 4,8 километров, которое окружает облако из газа и пыли диаметром 18 тысяч километров
Ярчайшая за последние 23 года Великая комета Neowise C/2020 F3 озарила небо июля своим гигантским пылевым хвостом. Сейчас она стала невидна невооруженным глазом, поскольку стремительно покидает Солнечную систему. Напоследок телескоп "Хаббл" запечатлел комету с максимальным приближением, чтобы заглянуть внутрь через пылевое облако и подробно рассмотреть ее ядро, сообщает N+1.
Анализ снимков, полученных телескопом, показал, что ядро кометы не разрушилось в результате сближения с Солнцем, а его размер составляет не более 4,8 километров в поперечнике. Размер облака из газа и пыли, окружающего ядро, составляет около 18 тысяч километров в диаметре, в нем заметны две конусообразные струи, образующиеся в результате сублимации льда в составе ядра кометы, постепенно превращающиеся в более широкие веерообразные структуры из-за вращения ядра.
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Впервые Neowise была обнаружена 27 марта 2020 года астрономами NASA. Однако тогда никто даже представить не мог, какое она создаст для землян космическое представление. 3 июля комета облетела Солнце и направилась покинуть Солнечную систему. Ближайшее сближение кометы с Землей состоялось 23 июля – в ту ночь Neowise была лучше всего видна и предоставила наилучший момент за ее наблюдением без телескопов или биноклей. А в августе она исчезла из поля зрения. Следующий визит Neowise к Солнцу и Земле произойдет приблизительно в 8786 году.
Neowise стала самой яркой кометой, видимой в небе северного полушария Земли, после кометы Хейла-Боппа в 1997 году и длительное время была одной из главных целей наблюдений как для астрономов-любителей, так и для наземных и космических обсерваторий, таких как SOHO и "Паркер", и даже космонавтов на МКС. А 8 августа 2020 года комета стала целью новых наблюдений космического телескопа "Хаббл", который исследовал ее кому из газа и пыли. В дальнейшем ученые надеются с помощью телескопа понять, как изменяется активность кометы по мере ее удаления от Солнца, и определить размеры частиц пыли, составляющих кому.
Напомним, что ранее первая комета 2020 года упала на Солнце, не успев получить собственное имя. Также космический охотник пытался поймать комету "Атлас" за хвост.
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