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Астрономы зафиксировали "космические роды" во Вселенной

Впервые в истории удалось увидеть процесс "рождения" Луны у чужой планеты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:52
Открытие ученых подтверждает одну из теорий формирования спутников у планет
Открытие ученых подтверждает одну из теорий формирования спутников у планет
Фото: Unsplash

В 370 световых годах от Земли астрономы зафиксировали протолунный диск у одной из молодых экзопланет PDS 70c. В этом кольце, которое осталось после рождения новой планеты, из остатков звездного материала активно формируются спутники, в частности крупные Луны.

Смотрите также в сюжете о том, как очевидцы увидели редкое явление – Лунную радугу:

Первым в истории наблюдаемым процессом "рождения" Луны у чужой планеты увидели ученые из американского Университета Райса в Хьюстоне. Сделать это удалось при помощи массива радиотелескопов ALMA в чилийской пустыне Атакама. Вокруг все еще формирующегося газового гиганта наблюдается большое газопылевое облако.

Снимок, на котором можно рассмотреть протолунный диск вокруг планеты PDS 70c, а крупное кольцо вокруг планет PDS 70c и PDS 70b — протопланетный диск звезды
Снимок, на котором можно рассмотреть протолунный диск вокруг планеты PDS 70c, а крупное кольцо вокруг планет PDS 70c и PDS 70b — протопланетный диск звезды
Фото: NASA

Подобные процессы формирования спутников вокруг массивных планет — очень частое явление во Вселенной. Однако такие протолунные диски исчезают за очень короткие по галактическим меркам сроки — менее чем за 10 миллионов лет. Именно поэтому до сих пор увидеть "нерожденную луну" астрономам никак не удавалось.

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Подобное открытие подтверждает одну из теорий формирования спутников у планет Солнечной системы, в частности, земную Луну.

Напомним, что ранее ученые нашли объяснение, почему темная материя не убивает людей. Также недавно астрономы раскрыли главную тайну Плутона.

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Источник: Hi-News
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