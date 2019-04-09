Атака НЛО: запуск ракет NASA породил жуткое явление
Старт исследовательских ракет в космос вызвал необычное атмосферное явление
Старт двух ракет NASA с космодрома Андоя в Норвегии вызвало фантастическое зрелище в атмосфере. Запуски выполнялись в рамках исследовательского проекта AZURE по изучению земной ионосферы, и сопровождались жутковатым явлением, которое похоже было на световое небесное шоу.
Во время полета сквозь атмосферу ракеты измеряли плотность и температуру ионосферы. Дополнительно для отслеживания потока заряженных частиц в ионосфере во время полета были выпущены изотопы бария, которые вызвали невероятное цветастое зрелище.
"Выпущенная смесь вызвала появление в небе разноцветных облаков. Изотопы выпускаются на высоте до 250 километров и абсолютно безвредны", — объясняют специалисты NASA.
Однако местные жители изначально не знали о планах NASA и световое шоу в небе их не на шутку испугало. В полицию и местные телеканалы даже поступило множество заявлений об НЛО над Норвегией – настолько жутким показался исследовательский полет ракет NASA.
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