Берегите нервы: в Интернете обнаружен самый отвратительный сайт

Ресурс под названием User Inyerface собрал в себя весь негатив Интернета

Веб-сайт создан с единой целью - вывести посетителей из себя Фото: Unsplash

Компания Bagaar создала веб-сайт, который, похоже, вобрал в себя весь негатив со всего Интернета. Ресурс под названием User Inyerface создан лишь для одной цели – показать все самые неудачные, отвратительные и раздражающие решения современных сайтов.

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Посетителям User Inyerface приходится пройти своеобразный квест, в котором пользователю нужно успешно пройти регистрацию, заполняя формы, которые отказываются работать корректно, вызывая лишь гнев. Это пример того, как пользователь интернета периодически сталкивается с отвратительно реализованными элементами сайте.

Посетителям User Inyerface приходится пройти своеобразный квест – попытаться зарегистрироваться, что весьма непросто Фото: Сегодня

Сайт переполнен лишней информацией и нелогичным поведением некоторых элементов. На ресурсе встречаются внезапно возникающие из ниоткуда окна, блокирующие информацию, скрытые кнопки закрытия окон, акцент на второстепенных элементах, ужасное сочетание цвета текста и фона, вездесущие капчи, роботизированные чаты и жутко медленное проматывание правил использования.

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Самое простое задание — выбрать пароль, в котором должно быть не менее десяти символов, в том числе как минимум один кириллический. Задача посетителя User Inyerface — как можно быстрее пройти мучительный квест и успешно зарегистрироваться на сайте, если хватит терпения.

С помощью этой игры разработчики постарались показать веб-мастерам, какими не должны быть современные веб-ресурсы, а начинающие тестировщики могут опробовать свои силы для нахождения ошибок на сайте.

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