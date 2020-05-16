Бесплатная раздача популярной игры GTA V обернулась катастрофой

Цифровой магазин Epic Games Store рухнул от наплыва пользователей после бесплатной раздачи GTA V

Магазин Epic Games Store, являющийся конкурентом известному Steam, решил пойти с козырей и устроил акцию невиданной щедрости: раздал бесплатно грандиозный хит Grand Theft Auto V от Rockstar Games. Игра будет доступна безвозмездно для всех до 21 мая.

Epic Games Store начал раздачу популярной видеоигры 15 мая в 18:00 по киевскому времени. Однако буквально через несколько минут сайт и приложение для компьютеров в момент рухнули из-за огромного наплыва пользователей. Компания, вероятно, рассчитывала, что ажиотаж будет таким огромным, но не ожидала, что он окажется настолько сильным, что создаст серьезные проблемы.

Grand Theft Auto V в Epic Games Store Фото: Сегодня

Огромный трафик в магазин даже повлиял на другие сервисы и игры от Epic: Fortnite и Epic's Battle Breakers – все они испытывали проблемы на протяжении суток. Лишь спустя 24 часа их работоспособность вернулась в норму.

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Ажиотаж связан не только с бесплатной раздачей, но и с тем, что шло с GTA V в комплекте. Раздача включала в себя полную сюжетную историю Grand Theft Auto V, Grand Theft Auto Online и все существующие обновления и контент, а также "Криминальный корпоративный стартовый пакет" , который дает дополнительный контент и бонус в размере виртуального 1 миллиона долларов США для GTA Online. От такой щедрости игру решили добавить себе в библиотеку даже те, кто ее ранее приобрел на других площадках.

Более того, на протяжении месяца Epic Games Store будет раздавать еще несколько интересных игр. Так с 21 мая можно будет бесплатно скачать Civilization VI, с 28 мая – Borderlands Handsome Collection, а с 4 июня – Ark Survival Evolved. Если вы решили скачать себе копию GTA V, то должны знать, что Epic Games Store теперь требует активной двухфакторной аутентификации для получения бесплатных игр.

Напомним, что ранее скандальная игра GTA V побила мировой рекорд. Также GTA V вошла в ТОП-12 самых продаваемых игр 2019 года.

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