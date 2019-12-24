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Бестселлер Xiaomi Pocophone F2 вернется в 2020 году

Руководитель Pocophone Global подтвердил, что смартфон находится в разработке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:17
Успешная серия Pocophone получит продолжение
Успешная серия Pocophone получит продолжение
Фото: MyDrivers

Xiaomi удалось сделать один из самых удачных смартфонов Pocophone F1, взяв за основу мощнейший на тот момент процессор для Android и установила его в бюджетный смартфон. Это позволило аппарату стать настоящим бестселлером в 2018 году. Китайский производитель попытается повторить свой успех в 2020 году в Pocophone F2.

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Идею использования максимальной производительности в смартфнах бюджетного и среднеценового сегмента успешно повторилась в моделях Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Многие пользователи считали, что эти удачные аппараты и есть Pocophone F2 и Pocophone F2 Pro, но это были лишь слухи.

Глава суббренда Poco Элвин Це заявил, что смартфон под названием Pocophone F2 выйдет 2020 году. О приятной новости для фанатов заявил один из топ-менеджеров Xiaomi на своей странице в Twitter.

Заметка от главы Poco относительно нового смартфона
Заметка от главы Poco относительно нового смартфона
Фото: MyDrivers

Руководитель Pocophone Global во время общения с поклонниками бренда также поделился короткой заметкой, в котором пообещал, что "вы услышите больше о Pocophone в 2020 году". К сожалению, не последовало никакой конкретики о том, что скрывается за словом "больше".

Подробности касательно разработки Pocophone F2
Подробности касательно разработки Pocophone F2
Фото: MyDrivers

Зато это сообщение внушает надежду на то, что успешная серия Pocophone получит продолжение.

Напомним, что ранее Xiaomi анонсировала новый смартфон Mi 10 с "турбо" процессором. Также ранее Xiaomi представила дешевый Redmi K30 5G с 120-герцовым экраном.

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Источник: MyDrivers
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